“Ο δρόμος προς το Euro 2020” – Ιτούδης: η Ρωσία θα διεκδικήσει κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά (βίντεο)

Ο Έλληνας προπονητής που κάνει σπουδαία καριέρα στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ, μίλησε για την πορεία της ομάδας του και τη συμμετοχή της στον Final Four της Euroleague.

Καλεσμένοι στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Ο Δρόμος Προς Το EURO 2020» ήταν ο προπονητής της CSKA Μόσχας Δημήτρης Ιτούδης, και ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γαλλία το 2000, Κριστιάν Καρεμπέ.

Ο προπονητής της CSKA Μόσχας Δημήτρης Ιτούδης μίλησε στους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γιώργο Λιώρη και Δώρα Παντέλη και είπε αναλυτικά:

Πρώτα θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο για την πρόκριση στο FINAL FOUR σε μία χρονιά που υπήρχαν πολλά προβλήματα.

Δημήτρης Ιτούδης: Ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς.

Πόσο δυσκόλεψε η πανδημία την ομάδα αυτήν τη χρονιά στο τεχνικό κομμάτι;

Δ.Ι.: Είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Σε ένα χρονικό διάστημα μας έλειπαν 4 – 5 παίκτες που μπορεί να είναι και η καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας. Αυτό όμως είναι και το νόημα της ομάδας. Όσοι ήρθαν από πίσω, βαθιά από τον πάγκο, είναι παιδιά τα οποία έδωσαν πολύ σημαντικές λύσεις. Ήρθαν παιδιά από την δεύτερη ομάδα και ενσωματώθηκαν στην πρώτη, αλλά και οι καινούργιες προσθήκες έκαναν την διαφορά. Είναι παιδιά που πάνε για πρώτη φορά σε Final Four. Με τον ιό ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά. Προετοιμάζαμε το βράδυ μία ομάδα για την αυριανή προπόνηση, και το πρωί με έπαιρνε τηλέφωνο ο γιατρός και μου έλεγε ότι «αυτούς τους δύο δεν πρέπει να τους υπολογίζεις.» Αυτό συνεχίστηκε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνέβη σε όλες τις ομάδες. Αλλά στην δική μου ομάδα το ζήσαμε πολύ έντονα γιατί και η δεύτερη ομάδα, η CSKA Μόσχας 2, είχε προβλήματα με τον ιό, οπότε στην ουσία 35 άτομα είχαν κολλήσει.

Αντιμετωπίσατε δύο πράγματα μέσα στη χρονιά τα οποία θα τα δούμε και στο EURO 2020. Το πρώτο είναι τα πολλά ταξίδια, και το δεύτερο είναι η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Εσείς πως το αντιμετωπίσατε αυτό;

Δ.Ι.: Ακριβώς. Στην αρχή επέστρεψε το 25% της πληρότητας του γηπέδου, μετά πήγαμε στο 50%,αυξήθηκε στο 65% και φτάσαμε και στο 75%. Όλα αυτά βέβαια με την πάροδο του χρόνου και με το γεγονός ότι η Ρωσία έχει και το εμβόλιο Sputnik το οποίο, να σας υπενθυμίσω πως και εγώ και η σύζυγός μου το κάναμε. Μιλήσαμε με επιστήμονες και εδώ και στην Ελλάδα και είναι από τα καλύτερα εμβόλια και ελπίζω να το αποδεχτούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα βοήθησε και το εμβόλιο, και το γεγονός ότι στη Ρωσία τα νοσοκομεία δεν είναι τόσο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οπότε η προσέγγιση ήταν διαφορετική. Πέρυσι έκλεισαν για δύο μήνες γυμναστήρια, εστιατόρια κτλ. αλλά μόλις επέστρεψα στην Μόσχα τον Σεπτέμβριο, υπήρχε σχεδόν μία κανονικότητα.

Θα λέγατε πως αυτήν την πρόκριση στο Final Four την πανηγυρίσατε πιο έντονα από προηγούμενες;

Δ.Ι.: Προφανώς, και με έλουσαν με νερό οι παίκτες. Το χαρήκαμε όλοι ακριβώς γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς από την δική σας δουλειά, σε ένα γκρουπ ανθρώπων που αποτελούν μία ομάδα γνωρίζουν τις δυσκολίες. Τις μοιραζόμαστε και ερχόμαστε πιο κοντά για ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Εμείς αυτό αντιμετωπίσαμε αυτήν τη χρονιά. Δεν θα έλεγα ότι το 2019 που κατακτήσαμε το τρόπαιο στην Βιτόρια ήταν πιο εύκολο γιατί στην σειρά των playoffs μας ισοφάρισε η Μπασκόνια στην έδρα μας. Ήταν η πρώτη μας ήττα σε αγώνα playoffs από τότε που ανέλαβα, έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας και έπρεπε να πάμε στην Μπασκόνια, μία πολύ ομάδα με 14 χιλιάδες κόσμο και να κερδίσουμε δύο φορές. Σε μία πολύ δύσκολη έδρα. Και αυτή ήταν μία πρόκριση που πανηγυρίστηκε πολύ έντονα.

Σας δίνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ το 3 – 0 που έγινε στην σειρά των playoffs κόντρα στην Φενέρμπαχτσε ενώ οι άλλες τρεις αναμετρήσεις έφτασαν στο πέμπτο παιχνίδι;

Δ.Ι.: Ειλικρινά θα σας απαντήσω. Στο διάστημα αυτό που εμείς δώσαμε και κάποιο ρεπό γιατί μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό στους αθλητές μας και οι άλλες ομάδες αγωνιζόντουσαν, τόνισα στους παίκτες ότι όλο αυτό, η περίοδος της χαράς (της πρόκρισης) τελειώνει γιατί από αύριο θα έχουμε άλλους τρεις συγκατοίκους στο Final Four. Οπότε δεν μας δίνει κανένα ψυχολογικό αβαντάζ. Προφανώς για εμάς ήταν σημαντικό να κερδίσουμε μία τόσο καλή ομάδα γιατί και εκείνη είχε προβλήματα με τον κορονοiό, αλλά παράλληλα είχαμε και εμείς. Έχουμε ακόμα πολλές μέρες μέχρι να φτάσουμε στο Final Four. Γνωρίζετε και εσείς από το ποδόσφαιρο πως το θέμα είναι πως θα έρθει η ομάδα, σε τι κατάσταση, στην διοργάνωση.

Τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με το EURO και τους Ρώσους. Τους έκανε λίγο πιο φανατικούς με τη νίκη και η καλή τους απόδοση στο Παγκόσμιο Κύπελλο με σκοπό μπαίνοντας σε αυτήν τη διοργάνωση να διακριθούν ή θα δούμε την συνηθισμένη Ρωσία η οποία παίζει 1-2 καλά παιχνίδια και στην πορεία χάνουν;

Δ.Ι.: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω απόλυτη γνώση οπότε θα μιλήσω από το ένστικτο και από αυτά που βλέπω. Παρακολουθώ ποδόσφαιρο και πρόσφατα πήγα σε δύο παιχνίδια της CSKA Μόσχας. Η συγκυρία, και όπως τα φέρνει η ζωή κάνει κύκλους. Ο καινούργιος προπονητής της CSKA Μόσχας στο ποδόσφαιρο και ο βοηθός του είναι φίλοι μου. Η εθνική της Ρωσίας είχε ένα πολύ καλό παγκόσμιο πρωτάθλημα στο οποίο βρέθηκα και είχα την ευκαιρία να δω κάποια παιχνίδια. Θεωρώ πως και με την Ζενίτ η οποία έκανε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα, και με τις άλλες ομάδες που είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, οι Ρώσοι διεκδικούν κάτι διαφορετικό. Αυτά είναι αυτά που ακούω και εγώ από τους προπονητές. Να πω και κάτι τεχνικό. Πλέον βλέπουμε screen στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλές στημένες φάσεις. Οι ποδοσφαιριστές μπορούν να σκρινάρουν. Στη ροή στο ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο δύσκολο να σκρινάρουν οι παίκτες όπως κάνουμε εμείς στο μπάσκετ. Αλλά σε στημένες φάσεις, σε φάουλ, μπορούν να το κάνουν.

