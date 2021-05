Οικονομία

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: επενδυτικά δάνεια από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις, ποιοι είναι οι δικαιούχοι για ένταξη στο ευνοϊκό πρόγραμμα.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank) ανακοίνωσε ότι «σε συνεργασία με 10 εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκινά από την ερχόμενη Τετάρτη 12 Μαΐου, την διαδικασία υποδοχής και επεξεργασίας των νέων αιτήσεων, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για δάνεια Επενδυτικού σκοπού μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ.

Σκοπός του νέου κύκλου χρηματοδοτήσεων είναι να τεθεί στη διάθεση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, ένα ακόμη σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αξιοποιήσουν αμέσως το νέο ευνοϊκό περιβάλλον επανεκκίνησης της οικονομίας, μετά την οδυνηρή εμπειρία της πανδημικής κρίσης.

Η Hellenic Development Bank , μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ ενεργοποιεί την διαδικασία χορήγησης αυτών των νέων δανείων επενδυτικού σκοπού για Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις. Το ύψος των επενδυτικών δανείων μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ, με την διάρκεια αποπληρωμής τους να κυμαίνεται από 5 έως 10 χρόνια.

Τα δάνεια θα χορηγούνται από τις 10 συνεργαζόμενες τράπεζες, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους προς τις επιχειρήσεις αφού η συνεργασία με την Hellenic Development Bank προσφέρει δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και 2 έτη ενώ και το επιτόκιο κάθε δανείου είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις των τραπεζών.

Οι ενδιαφερόμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά πρώτα στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr. Το αίτημα προσδιορίζει την Τράπεζα επιλογής από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί. Κατόπιν υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα της επιλογής τους και αξιολόγηση.

Η Hellenic Development Bank (HDB), για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ συνεργάζεται με τα εξής χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική. Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτημάτων δήλωσε «Το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για άλλη μία φορά, εν μέσω της κρίσης αποδεικνύουν τα αντανακλαστικά τους. Ένα νέο επενδυτικό προϊόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και περίοδο χάριτος εξασφαλίστηκε μέσα από δέκα συνεργαζόμενες τράπεζες για το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να τονώσουμε με δάνεια από 25.000 έως και 1.500.000 και με αποπληρωμή 5 έως 10 χρόνια όλες τις επιχειρήσεις που έχουν πραγματική διάθεση να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους και να πραγματοποιήσουν τα οράματά τους στην Ελλάδα».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης δήλωσε «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μετά τη σημαντική στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας την περίοδο της πανδημίας, συνεχίζει να παίζει καταλυτικό ρόλο και στην ανάκαμψη της οικονομίας, Με τη συγχρηματοδότηση δανείων για επενδυτικούς σκοπούς, με ευνοϊκούς όρους, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν γρηγορότερα τις αναγκαίες επενδύσεις τους προκείμενου να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές στην μετά-πανδημική πραγματικότητα. Στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να καταστεί ο μεγαλύτερος μοχλός χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, με καινοτόμα και αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές».

Η Πρόεδρος και CEO της Hellenic Development Bank Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε «Το πρόγραμμα αυτό είναι προπομπός μιας σειράς σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων που σχεδιάζει και υλοποιεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα -αυτή τη φορά όχι για να επουλώσει τις πληγές που προκάλεσε η πανδημία αλλά- για την πυροδότηση της αναπτυξιακής δυναμικής στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας. Διαβλέποντας την έλλειψη χρηματοδοτικού εργαλείου υποστήριξης επενδυτικών σχεδίων και λειτουργώντας προ-δραστικά στην επενδυτική δραστηριότητα που εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, η Hellenic Development Bank αξιοποιεί τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ για να στηρίξει την χορήγηση, μέσω του τραπεζικού μας συστήματος, νέων δανείων επενδυτικού σκοπού με χαμηλά επιτόκια και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής».

