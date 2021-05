Κόσμος

Γενοκτονία των Ποντίων - Τουρκία: Η Ελλάδα διέπραξε φρικαλεότητες

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Ελλάδα για... εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ακραία πρόκληση απο την Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων και τις εκδηλώσεις μνήμης.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ελλάδα ότι διέπραξε θηριωδίες και φρικαλεότητες στις 19 Μαΐου 1919. Καλεί δε την Ελλάδα να μη διαστρεβλώνει την Ιστορία και να μην τη διαβάζει ανάποδα, αν θέλει ένα ευήμερο μέλλον με την Τουρκία.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας, που ξεκίνησε στις 19 Μαΐου 1919 υπό την ηγεσία του Μεγάλου Ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ενάντια στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που εποφθαλμιούσαν την πατρίδα μας, όχι μόνο οδήγησε σε μια νίκη της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας που οδήγησε στην ίδρυση της Δημοκρατίας μας, αλλά έθεσε επίσης τέλος στις φρικαλεότητες της κατοχικής δύναμης και των συμμοριών που ήταν υπό τον έλεγχό της στην Ανατολία, ενώ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για άλλα καταπιεσμένα έθνη που λαχταρούσαν την ανεξαρτησία τους.

Κανονικά η Ελλάδα, η οποία προσπάθησε να εισβάλει στην Ανατολία ως εργαλείο άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της εποχής, δεν πρέπει να ξεχνά τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν σε αυτά τα εδάφη. Γι’ αυτό και απορρίπτουμε ως εντελώς αβάσιμες και ως παραληρητικές τις δηλώσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των αρχών, με το πρόσχημα της επετείου της 19ης Μαΐου 1919, που διαστρεβλώνουν εντελώς την ιστορία. Ομοίως, καταδικάζουμε τις προσπάθειες των λόμπι εκείνων, εκτός της Ελλάδας, που στρέφονται ενάντια στην Τουρκία, προκειμένου να εξαπατήσουν τρίτες χώρες προβάλλοντας στρεβλές κατηγορίες, οι οποίες δεν έχουν ιστορική βάση.

Δεν έχουν καμία αξιοπιστία οι ισχυρισμοί της Ελλάδας, που αργότερα θυματοποιήθηκε, καθώς η ίδια έχει καταγραφεί στην ιστορία ως η χώρα που διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όταν εισέβαλε στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου 1919 και σφαγή στην Ανατολία με την υποστήριξη των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Αντιμέτωποι με τη φρικτή διάσταση των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν κατά τους πρώτους μήνες της ελληνικής κατοχής, οι Σύμμαχοι έπρεπε να ερευνήσουν αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με τη σύσταση Επιτροπής Ερευνών, σε έκθεση της οποίας αποκαλύπτεται ότι αυτή η εισβολή, η οποία ήταν μία θηριωδία, μετατράπηκε σε μία επαίσχυντη εισβολή.

Καλούμε την ελληνική ηγεσία να αντιμετωπίσει τη δική της ιστορία, να θυμηθεί τις ελληνικές φρικαλεότητες που αντικατοπτρίζονται στις εκθέσεις της Επιτροπής Ερευνών και να αποδεχτούν τα ιστορικά γεγονότα, όπως καταγράφονται στο 59ο άρθρο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης και είναι αντίθετα στις πρακτικές του πολέμου.

Μετά τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, υπάρχουν σημαντικά μαθήματα που πρέπει να πάρει η σημερινή ελληνική ηγεσία, όπως το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Βενιζέλος πρότεινε τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, τον ιδρυτή της Δημοκρατίας μας, ο οποίος ηγήθηκε του αγώνα για ανεξαρτησία στις 19 Μαΐου 1919, για Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Υπενθυμίζουμε ότι θα είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας ειδικά, αν σταματήσει την ανεύθυνη πολιτική αντίληψη που την οδηγεί να διαβάζει την ιστορία ανάποδα.

Αντί να προσπαθεί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα, καλούμε την Ελλάδα να συνεργαστεί για την ειρήνη, τη σταθερότητα και για ένα ευήμερο μέλλον στη βάση της συνεργασίας».

