Πανελλαδικές - Συρίγος: τι θα γίνει με όσα παιδιά νοσήσουν από κορονοϊό

Πόσο νωρίτερα είπε ότι θα αρχίσει το επόμενο σχολικό έτος. Τι λέει για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις από καθηγητές σε φοιτητές, τις συγχωνεύσεις ΑΕΙ, τις αντιδράσεις και τους μουσειολόγους.

«Θα δούμε τις επόμενες ημέρες πότε θα ξεκινήσει το επόμενο σχολικό έτος. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να καλύψουμε λίγη από την χαμένη ύλη. Πάντως δεν θα είναι εντός του Αυγούστου η έναρξη του και για κλιματολογικούς λόγους», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Υφυπουργός Παιδείας.

Σε ότι αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ο Άγγελος Συρίγος είπε «τα παιδιά ξέρουν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο όσα αφορούν την ζωή τους και τις εξετάσεις και θα πρέπει να μην ανατρέψουν το πρόγραμμα τους και να κινδυνεύσει να νοσήσει κάποιο από κορονοϊό. Εάν κάποιος νοσήσει, ξέρει ότι θα δώσει εξετάσεις τον Σεπτέμβριο, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο».

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις όλων των βουλευτών της ΝΔ στην Ηλεία λόγω της συγχώνευσης τμημάτων ΑΕΙ, είπε ότι «Έγινε χθες μια σύσκεψη που αφορά συνολικά τα ΑΕΙ και τις συγχωνεύσεις στις περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας. Ένα από τα δύο τμήματα είναι Μουσειολογίας. Κοίταξα στην Ιταλία που έχει 4.500 μουσεία και στην Γαλλία με 2.000 μουσεία και το Μουσείο του Λούβρου και στην Γερμανία με 6.000 μουσεία και δεν έχουν τμήμα μουσειολογίας. Εμείς γιατί αποφασίσαμε ξαφνικά να κάνουμε τέτοιο τμήμα;. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη αυτό είναι μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Στην Ελλάδα που έχουμε 600 μουσεία έχουν γίνει όλες κι όλες 15-20 προσλήψεις μουσειολόγων τις τελευταίες δεκαετίες».

Απαντώντας σε αιχμές βουλευτών της ΝΔ ότι αποφάσεις για μετακινήσεις ή μη πανεπιστημιακών τμημάτων λαμβάνονται και με βάση πολιτικές πιέσεις, όπως ισχυρίζονται ότι συνέβη για Τμήμα ΑΕΙ στην Αχαΐα, είπε ότι το Τμήμα δεν θα «μετακινηθεί» για ακόμη έναν χρόνο, καθώς δεν υπάρχει χώρος να στεγαστεί, λέγοντας ότι επί του προκείμενου δεν γνωρίζει κάτι για πολιτικές πιέσεις βουλευτών της Αχαΐας.

Αναφορικά με τον καθηγητή που ανήκει στο Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό του ΕΚΠΑ και οδηγείται στο Πειθαρχικό του Πανεπιστημίου για σεξουαλική παρενόχληση, ο Υφυπουργός Παιδείας είπε ότι «είναι ακόμη εσωτερικό θέμα του Πανεπιστημίου και μετά θα φθάσει σε εμάς. Εγώ ενθαρρύνω όποιος αντιμετωπίζει τέτοιες περιπτώσεις, να τις καταγγέλλει. Εγώ στα 20 χρόνια της διδακτικής εμπειρίας μου ξέρω για δύο περιπτώσεις με ανυπόγραφες καταγγελίες, ενώ υπήρχε και η αίσθηση ότι πολλοί καθηγητές χρησιμοποιούσαν την θέση τους και οι φοιτητές φοβούνταν ότι θα τους «σφάξουν» αν μιλήσουν ανοιχτά. Φτιάχνουμε καινούριο πειθαρχικό κώδικα για τα πανεπιστήμια που θα περιλαμβάνει και τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, που πλέον δεν υπάρχει καμία ανοχή σε αυτά, ενώ υπάρχει για φοιτητή που δεν μπορεί να περάσει κάποιο μάθημα και η διαδικασία να εξεταστεί από άλλους καθηγητές, μετά από αίτημα του».

