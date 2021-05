Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: εγκεφαλικά νεκρή η 44χρονη με την θρόμβωση μετά το εμβόλιο της AstraZeneca

Συγκλονίζει ,με όσα λέει ο σύζυγος της. Ραγδαία η επιδείνωση της υγείας της γυναίκας.

Συντετριμμένος είναι ο σύζυγος της 44χρονης η οποία υπέστη θρομβοπενία, θρόμβωση και εγκεφαλική αιμορραγία μετά τον εμβολιασμό με το AstraZeneca. Σύμφωνα με τον ίδιο κάθε ελπίδα χάθηκε για τη σύζυγό του Γλυκερία Μανουσάκη καθώς το χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη το βράδυ της Παρασκευής ήταν όπως περιγράφει μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί η γυναίκα του.

Όπως αναφέρει απαρηγόρητος ο σύζυγος της 44χρονος για τις δραματικές εξελίξεις: «οι γιατροί με κάλεσαν και μου είπαν ότι υπάρχει εγκεφαλική αιμορραγία και το χειρουργείο θα ήταν μια τελευταία προσπάθεια, θα μπορούσε ο,τιδήποτε να συμβεί και να πεθάνει στη διάρκεια της επέμβασης. Τα νέα δεν είναι καλά... Μου είπαν ότι τώρα πλέον τις επόμενες μέρες θα επέλθει ο εγκεφαλικός θάνατος…».

Ο σύζυγος της 44χρονης Γλυκερίας δεν μπορεί να πιστέψει πως από τη μια στιγμή στην άλλη μια γυναίκα που όπως λέει έχαιρε άκρας υγείας και δεν είχε κανένα πρόβλημα, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο, στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, στην εντατική και από εκεί στο χειρουργείο να «παλεύει» για τη ζωή της, με τις ελπίδες όμως κάθε λεπτό να λιγοστεύουν. Μάλιστα η 44χρονη και ο σύζυγος της έχουν 3 παιδιά που περιμένουν όπως και ολόκληρη η οικογένειά της απαντήσεις στο τι οδήγησε τη γυναίκα την τωρινή κατάσταση.

Όπως αναφέρει ο σύζυγος της 44χρονης: «η γυναίκα μου είναι ένας άγγελος. Φοβόταν να κάνει το εμβόλιο και πήγαμε να το κάνουμε μαζί. Οι γιατροί έκαναν τα πάντα για να την βοηθήσουν ωστόσο ευθύνεται το σύνδρομο vitt,η θρόμβωση και η αιμορραγία».

Η 44χρονη γυναίκα εμβολιάστηκε με την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca ωστόσο λίγες μέρες αργότερα άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία. 7 μέρες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου άρχισε να εκδηλώνει τα πρώτα συμπτώματα, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και έγινε εισαγωγή της στην Αιματολογική του νοσηλευτικού ιδρύματος με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Στη συνέχεια ωστόσο επιδεινώθηκε ραγδαία και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται.

Η άσχημη τροπή που έχει πάρει η πορεία της υγείας της 44χρονης έχει συγκλονίσει φίλους και συγγενείς καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τη ραγδαία επιδείνωση ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση του περιστατικού καθώς τα συμπτώματα εκδηλώθηκαν μετά τον εμβολιασμό της 44χρονης.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί του Σαββάτου, ένας άλλος ασθενής απο την Κρήτη, που υπέστη δύο θρομβώσεις και όπως είπε έμεινε στην ζωή απο τύχη.

