Premier League: Λίβερπουλ και Τσέλσι στο Champions League

Βγήκε Ευρώπη η Τότεναμ, εκτός η Άρσεναλ μετά από 25 χρόνια

Η Λίβερπουλ και η Τσέλσι «σφράγισαν» την παρουσία τους στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, καθώς ολοκλήρωσαν την εφετινή Premier League στην 3η και στην 4η θέση αντίστοιχα.



Στον αντίποδα, η Κυπελλούχος Αγγλίας Λέστερ, που γνώρισε την ήττα στην έδρα της απ' την Τότεναμ με 4-2 (μολονότι κέρδιζε με 2-0), έμεινε για δεύτερη σερί σεζόν εκτός Champions League στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Πρόλαβε τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» την τελευταία... στιγμή χάρις στον Γκάρεθ Μπέιλ η Τότεναμ, που κατετάγη 7η και θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League, εκτός Ευρώπης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια η Άρσεναλ.

Τα αποτελέσματα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Premier League:

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-0

Άστον Βίλα-Τσέλσι 2-1

Φούλαμ-Νιούκαστλ 0-2

Λιντς-Γουέστ Μπρομ 3-1

Λέστερ-Τότεναμ 2-4

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 2-0

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 5-0

Σέφιλντ Γιουν.-Μπέρνλι 1-0

Γουέστ Χαμ-Σαουθάμπτον 3-0

Γουλβς-Μάντσεστερ Γ. 1-2