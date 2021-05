Life

“Ήλιος”: δολοπλοκίες και ανατροπές στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Αποκαλύψεις και εντάσεις, μαζί με νέα πάθη, θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Ανατρεπτικές για τους ήρωες της αγαπημένης καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος", είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια, που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Δευτέρα 31 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 170

Ο Δημήτρης κινητοποιεί τους πάντες για να βρεθεί η κόρη του που εξαφανίστηκε ξαφνικά. Την ίδια στιγμή η Αλίκη ανακαλύπτει ότι ο Μανώλης κρύβεται στην Καβάλα. Ο Φίλιππος παραδίδει ένα στοιχείο κλειδί στην Αθηνά που θα τους φανεί εξαιρετικά χρήσιμο για να λύσουν την υπόθεση. Ο Νικήτας ζητά μια ευκαιρία απ’ την Λήδα για να είναι μαζί και την ίδια στιγμή ο Δήμος την πιέζει να διαλέξει με ποιον θέλει να είναι. Η καλοσύνη της Λένας σ’ έναν ασθενή απ’ το κέντρο ψυχικής υγείας θα της γυρίσει μπούμερανγκ και ο Ντίνος θα προσπαθήσει να το διευθετήσει για να αποφύγουν τα χειρότερα. Η Μαριάνθη συνεχίζει να αγνοείται και ο Δημήτρης είναι σε δίλλημα για το αν πρέπει ή όχι να παραδώσει τα λύτρα. Κανείς, όμως, δεν φαντάζεται ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την απαγωγή.

Τρίτη 1η Ιουνίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 171

Ο Δημήτρης παλεύει ανάμεσα στο υπηρεσιακό και στο πατρικό του καθήκον. Η Ελένη τον πιέζει να δώσει τα κλεμμένα χρήματα στους απαγωγείς της κόρης τους κι εκείνος δέχεται. Η Λήδα αποφασίζει να δώσει μια ευκαιρία στον Δήμο και να γυρίσει μαζί του σελίδα στη ζωή της. Ο Νικήτας, πικραμένος απ’ την απόφασή της αυτή, παίρνει ένα ρίσκο που μπορεί να του στοιχίσει την ελευθερία του.... Ο Φίλιππος κι η Διώνη δέχονται την πρόταση της Αθηνάς να κρυφτούν για λίγο… Τα στοιχεία δείχνουν έναν αδίστακτο κι απρόβλεπτο δολοφόνο που απειλεί την ασφάλεια και των δύο. Ο Δημήτρης καταφέρνει να βρει και να φέρει πίσω την Μαριάνθη. Το κοριτσάκι, όμως, αποφασίζει να πει την αλήθεια στον πατέρα του και ο Δημήτρης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αλήθεια που δεν περίμενε…

Τετάρτη 2 Ιουνίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 172

Ο Δημήτρης πιστεύει πως η Ελένη δεν είναι κατάλληλη να μεγαλώσει το παιδί τους και της ανακοινώνει ότι θα ζητήσει την επιμέλεια της Μαριάνθης... Ένας άντρας στο μπαρ αναγνωρίζει τον Νικήτα και καλεί την αστυνομία. Ο Νικήτας συλλαμβάνεται βάζοντας σε κίνδυνο το σχέδιο αποφυλάκισής του. Ο Δημήτρης στήνει παγίδα για να συλλάβει τον Μανώλη. Ο Δημήτρης βρίσκει άλλο ένα στοιχείο που θα τον φέρει πιο κοντά στον άνθρωπο που έχει στήσει την πλεκτάνη εναντίον του Φίλιππου. Ο Φίλιππος εξακολουθεί να φοβάται για τη ζωή τη δική του και της Διώνης και με την βοήθεια της Αλεξάνδρας προμηθεύεται ένα όπλο για την προστασία τους. Ο Δημήτρης εντοπίζει το αυτοκίνητο του εκτελεστή που βρίσκεται παρκαρισμένο έξω από ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και αποφασίζει να τον αντιμετωπίσει μόνος του…

Πέμπτη 3 Ιουνίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 173

Ο Δημήτρης καταδιώκει τον εκτελεστή, ενώ μια πολύ περίεργη εξέλιξη τον κάνει να σκεφτεί πως ο Φίλιππος και η Διώνη δεν διώκονται από έναν μόνο άνθρωπο, αλλά από μια ομάδα ανθρώπων καλά οργανωμένων που δρουν με επαγγελματικό τρόπο. Ο Φίλιππος ανησυχεί για την πνευματική υγεία της Αλεξάνδρας, η οποία κατηγορεί για όλα όσα συμβαίνουν τον Μενέλαο σαν να είναι ακόμα ζωντανός. Η Λήδα έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Δήμο, ωστόσο αγωνιά για τη ζωή του Νικήτα, αφού η επιχείρηση για την εξάρθρωση της σπείρας βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η Ελένη βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αφού το σχέδιο να φύγουν με την μικρή και τον Μανώλη ναυαγεί. Η Λένα καταλαβαίνει πως κάτι δεν πάει καλά με τον Αχιλλέα, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά της όπου κι αν πάει.

Παρασκευή 4 Ιουνίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 174

Ο Νικήτας κερδίζει την ελευθερία του μετά τη σύλληψη της σπείρας και προστατεύεται απ’ την αστυνομία που τον δηλώνει νεκρό. Η Ελένη νιώθει ζήλεια που η Μαριάνθη ζητάει συνέχεια να είναι κοντά στην Αλίκη. Τόσο εκείνη όσο και ο Δημήτρης, προσπαθούν να την πείσουν ότι η θέση της στη ζωή της Μαριάνθης δεν κινδυνεύει απ’ την Αλίκη. Ο Φίλιππος κι η Διώνη αποφασίζουν να δεχτούν το σχέδιο του Δημήτρη να παγιδέψουν τους εκβιαστές τους. Ο Νικήτας αποχαιρετά συγκινημένος την Λήδα για πάντα... Η Ελένη υποκύπτει στην πίεση του Μανώλη να φύγει μαζί του, χωρίς να ξέρει ότι εκείνος δεν έχει επιστρέψει τα κλεμμένα χρήματα…

