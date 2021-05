Life

Μπάρμπα για Φιλιππίδη: Είναι αθώος, δεν είναι βιασμός να σου πιάνει το πόδι (βίντεο)

Η Βάνα Μπάρμπα εξηγεί γιατί έγραψε στα social media: «κάτω τα χέρια από τον Πέτρο Φιλιππίδη», Οι έντονες αντιδράσεις στο twitter που προκάλεσε η στήριξη της ηθοποιού στον συνάδελφό της. Πώς σχολιάζει το "Πρωινό" τη στάση της.

Στο κύμα των καταγγελιών που έχει ξεσπάσει στον θεατρικό χώρο σχετικά με σεξουαλικές παρενοχλήσεις και κακοποιητικές συμπεριφορές, αλλά και τον σάλο που δημιουργήθηκε με την επίμαχη ανάρτησή της "Κάτω τα χέρια από τον Φιλιππίδη" μίλησε η Βάνα Μπάρμπα που ήταν καλεσμένη στο "Tik Talk" του Αντώνη Σρόιτερ.

Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή της είπε μεταξύ άλλων: «Δεν έχω καταλάβει τη φασαρία, γιατί είμαι τελείως έξω από τα social media. Αρνούμαι να είμαι στα social media γιατί αν έβλεπα τι γράφουν και τι λένε για μένα, ίσως να είχα θυμώσει και στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Οπότε για να μην προσπαθώ να είμαι αρεστή στον κόσμο έχω αποκλείσει κατ’ επιλογήν το να βλέπω τι γράφετε και τι λέγεται. Κρατάω μια καθαρότητα ψυχής, όταν θέλω να μιλήσω γράφω αυτό που θέλω να πω και από κάτω δεν βλέπω ποτέ τι απαντούν. Δεν με αφορούν οι αντιδράσεις»!

Και υπογράμμισε: «Δεν ήρθα εδώ να υπερασπιστώ τον Πέτρο τον Φιλιππίδη. Το κάνω με αγάπη στους συναδέλφους μου γιατί είναι άνθρωποι που θαυμάζω πολύ, είναι άνθρωποι που όλοι έχουμε ζήσει και πάρει τα ταλέντα τους, αλλά ο λόγος που είμαι εδώ είναι επειδή έχω τρομάξει με το πρωτόγνωρο κατεστημένο των social media, που μπορεί αύριο να είμαστε εμείς θύματά του. Με τρομάζει το πώς τα media δικάζουν καταστάσεις και ξεπερνούν ακόμα και τα δικαστήρια. Μπορούν να μπουν στις ζωές μας και να καταστρέψουν τα πάντα. Ο λόγος που αντιτίθεμαι και είμαι απέναντι είναι να πω γιατί αυτό το τσουνάμι, που λέγεται social media, έχει μπει στη ζωή μας και έχει ισοπεδώσει τα πάντα…Ακόμα και εγώ που βγήκα και είπα κάτω τα χέρια από αυτούς τους ανθρώπους, έτσι το αισθάνθηκα, έτσι το ένιωσα»!

Και τόνισε: «Καταρχάς υπάρχουν νομικά θέματα τα οποία θα έπρεπε να αλλάξουν. Εγώ πήγα και βρήκα τον Πέτρο μία φορά μόνο και ήπιαμε έναν καφέ οι δυο μας. Δεν ήμασταν ποτέ φίλοι, δεν έχουμε συναντηθεί ούτε στη δουλειά. Όταν εγώ έγραψα τελείως παρορμητικά «κάτω τα χέρια από τον Φιλιππίδη» είναι επειδή πιστεύω ότι τόσο ταλαντούχοι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν σε τόσο αποτρόπαιες πράξεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα μου επιτραπεί μέχρι το τέλος και θα αγωνιστώ και θα παλέψω γι’ αυτό να μπορώ να υπάρχω και να λέω την άποψή μου, είτε είναι σωστή είτε είναι λάθος. Η άποψη μου λέει ότι πολλά πράγματα μου φαίνονται υπερβολικά.

Πρώτον, έχουν παραγραφεί οι υποθέσεις των κοριτσιών που ήταν νεαρές ηθοποιοί. Διαφωνώ με το θέμα της παραγραφής. Υπάρχει ένα θέμα με τους νόμους. Αυτό έγινε για να εξυπηρετηθούν κάποιοι πολιτικοί. Κάποιοι που είναι μέσα στη βουλή παραγράφουν ένα αποτρόπαιο έγκλημα και μετά από 15 χρόνια παύει να υπάρχει. Δεύτερον το θέμα του βιασμού. Αν μπεις και δεις τι σημαίνει. Τι σημαίνει βιασμός; Μπορείς ένας άνθρωπος να κατηγορήσει κάποιον ότι βγήκαν για καφέ και επειδή της έπιασε το πόδι είναι βιασμός. Είναι δυνατόν κάποιος να σε κατηγορεί ότι τον βίασες και μετά να πηγαίνεις για πρόβες στο θέατρο. Γίνονται πολλά. Δεν μπορείς μετά από 10 – 20 χρόνια να βγαίνεις και να λες. Βγήκε ένα απόστημα μέσα από την καραντίνα και αυτό που ζήσαμε οι ηθοποιοί…»!

Αντιδράσεις στο “Πρωινό” μετά την συνέντευξη της Βάνας Μπάρμπα: “Είναι ντροπή”

«Λέει ότι δεν τις βίασε, αλλά ότι του κουνήθηκαν. Ένας νέος μοντέρνος άνθρωπος όπως η Βάνα Μπάρμπα δεν επιτρέπεται να διακατέχεται από αυτή τη νοοτροπία. Είναι ντροπή αυτή η άποψη», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Ένας τρίτος, τέταρτος που τοποθετείται για όλο αυτό που έχει γίνει, για ποιον λόγο το κάνει; Θέλει να εξαργυρώσει τι; Θέλω επίσης να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό. Καλέσαμε χθες, οι συνεργάτες της εκπομπής, 34 ηθοποιούς πολύ σημαντικούς, που είχαν τοποθετηθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή με μεγάλη χαρά για όλα αυτά που είχαν συμβεί. Κανείς δεν θέλησε να απαντήσει και να σχολιάσει την Βάνα Μπάρμπα. Και αυτό, γιατί είναι η Βάνα Μπάρμπα. 34 ανθρώπους καλέσαμε χθες. Οι ηθοποιοί δεν θέλουν να συνδιαλλαχθούν μαζί της», συμπλήρωσε από την άλλη πλευρά η Φαίη Σκορδά.

