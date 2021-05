Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κέρκυρα: Νεογέννητο θετικό στον ιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρέφος 40 ημερών νοσηλεύεται με κορονοϊό. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Θετικό στον κορονοϊό έχει βρεθεί ένα βρέφος 40, περίπου, ημερών, στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αποτέλεσμα βγήκε θετικό μετά από τεστ στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την κατάστασή του λόγω της ηλικίας του.

Το βρέφος, όπως αναφέρεται, δεν παρουσιάζει προβλήματα στην υγεία του ενώ το τεστ έγινε καθώς ο πατέρας του βρέθηκε επίσης, θετικός, αν και ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Πηγή: corfupress

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ήπιε υγρό σαπούνι η κατηγορούμενη για τη δολοφονία του πρώην πεθερού της

Καθημερινή 24ωρη εφημερία στα μεγάλα νοσοκομεία

Σοφία Μουτίδου για Χάρη Ρώμα: έχει πει συγκλονιστικά ψέματα για μένα (βίντεο)