Πολιτική

Υπόθεση Novartis - Παπασταύρου: Η Δικαιοσύνη θα τιμωρήσει τους σκευωρούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύωρη κατάθεση στον Άρειο Πάγο για τις καταγγελίες σε βάρος του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, έδωσε ο δικηγόρος και στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά.

Της Λίας Κοντοπούλου

Στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν ότι στήθηκε σκευωρία με πλαστά στοιχεία εναντίον του από συγκεκριμένους εισαγγελείς, κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου.

Ο στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, κλήθηκε ως μάρτυρας να καταθέσει για τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στην έρευνα της Novartis και σε άλλες υποθέσεις που χειριζόταν η Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς.

«Πριν έξι χρόνια επιχειρήθηκε λυσσαλέα η ποινική μου καταδίκη, με πολιτικές σκοπιμότητες. Χρειάστηκε να περάσουν έξι ολόκληρα χρόνια ώστε η σκευωρία να καταπέσει. Κατέπεσε. Με σειρά δικαστικών αποφάσεων, που με δικαίωσαν πλήρως», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

Στην πολύωρη κατάθεσή του, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει απαλλαγεί από τις κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί εναντίον, υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους, λόγω της δράσης του με τη Νέα Δημοκρατία, της σχέσης του με τον Αντώνη Σαμαρά και της φιλίας του με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ενώ ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής για λόγους οικονομικής εκβίασης.

Επιπλέον, έκανε αναφορά σε συναντήσεις του Νίκου Παππά με τον Σάμπυ Μιωνή στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και τη Νέα Υόρκη και σε συνομιλίες τους, στις οποίες ο πρώην Υπουργός φέρεται να δήλωνε ότι ο Σταύρος Παπασταύρου θα την “πληρώσει” λόγω της σχέσης του με τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία.

«Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι θα αποκαλύψει τους οργανωμένους σκευωρούς και θα τους τιμωρήσει παραδειγματικά», τόνισε ο δικηγόρος και στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε στην ανακρίτρια του ειδικού δικαστηρίου ότι συγκεκριμένοι εισαγγελείς επιχείρησαν τον Μάρτιο του 2018 να τον εμπλέξουν και στην υπόθεση Novartis, χωρίς επιτυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: η Ιωάννα και οι φωτογραφίες μετά το χειρουργείο (βίντεο)

Amber Alert: Μητέρα άρπαξε τον γιο της και εξαφανίστηκε

Προμηθέας - ΑΕΚ: Οι Αχαιοί υπερασπίστηκαν την έδρα τους