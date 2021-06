Life

“Άγριες Μέλισσες” - τελευταίο επεισόδιο: φωτογραφίες και βίντεο από το φινάλε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικό είναι το τέλος του β΄ κύκλου της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που μαγνήτισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Οι "Άγριες Μέλισσες", έρχονται απόψε στις 22:00 και γράφουν τον επίλογο του Β’ κύκλου τους, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει με τη δυνατή πλοκή, τις καταιγιστικές εξελίξεις και τις συγκλονιστικές ερμηνείες.

Η καταστροφή και ο θάνατος έχουν συγκλονίσει το χωριό μετά και την αυτοκτονία της Ανέτ Ρουσσώ που την υποδύθηκε μοναδικά η Κάτια Δανδουλάκη.

Το Διαφάνι βυθίζεται στο πένθος.

Θα υπάρξει δικαίωση για όλον αυτόν τον πόνο που προκάλεσαν οι Σεβαστοί;

Δείτε εικόνες από το τελευταίο επεισόδιο: