Γυμνάζεσαι, κάνεις δίαιτα αλλά η ζυγαριά έχει κολλήσει;

Το σώμα μας ανταποκρίνεται διαφορετικά σε δεδομένες συνθήκες. Mερικές λοιπόν από τις εξαιρετικά δημοφιλείς συνήθειες διατροφής και άσκησης μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο ένα άτομο δεν βλέπει πρόοδο, παρά τη δίαιτα, την άσκηση ή και τα δύο.

Πολλές φορές, ο φόβος της αύξησης βάρους και η έλλειψη αποτελεσμάτων κάνει τους ανθρώπους, αντί να δοκιμάσουν μία νέα προσέγγιση, να δοκιμάζουν να τρώνε ακόμα λιγότερο ή να προπονούνται ακόμα περισσότερο. Θέτουν νέους περιορισμούς και νέους κανόνες στις δίαιτες, συνήθως ακόμη πιο αυστηρούς από τους τελευταίους. Αυτό, αντί να φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, απλώς τονίζει τα στοιχεία που ήδη δεν λειτουργούσαν.

Ακολουθεί, λοιπόν, μια γρήγορη αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορείς να εγκαταλείψεις κάποιες συνήθειες, εάν δεν εξυπηρετούν πλέον εσένα και την υγεία σου, και τι πρέπει να κάνεις.

