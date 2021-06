Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: επιπλέον φόρος 434 ευρώ μεσοσταθμικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα ισχύσει για την πλειονότητα των φορολογούμενων, λόγω της πανδημίας και των μέτρων. Πόσοι θα δουν μηδενικό εκκαθαριστικό. Πόση επιστροφή θα πάρουν και ποιοι.

Του Νίκου Ρογκάκου

Δεν θα πληρώσει φόρο ή θα έχει επιστροφή η συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων, μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, όπως αναμένει το Υπουργείο Οικονομικών.

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγω στα χαμηλά εισοδήματα του 2020 λόγω της πανδημίας και τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει επ΄ αυτών από την Κυβέρνηση για την φορολογήση, τα τεκμήρια και τις διατάξεις για τις αποδείξεις.

Όπως είπε ο Νίκος Ρογκάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου ένας στους πέντε φορολογούμενους θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο εισοδήματος. Μεσοσταθμικά ο επιπλέον φόρος θα ανέρχεται σε 434 ευρώ ανά εκκαθαριστικό.

Από τις προβολές που έχουν κάνει ήδη τα στελέχη της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι έξι στους δέκα φορολογούμενους θα λάβουν μηδενικό εκκαθαριστικό κι έτσι ούτε θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον ούτε θα δικαιούται κάποιας επιστροφής.

Επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, αναμένεται να δικαιούνται περίπου δύο στους δέκα φορολογούμενους, με το ύψος της κατά μέσο όρο να ανέρχεται σε 215 ευρώ.

Συμπερασματικά, από τα σενάρια που έχουν επεξεργαστεί τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων θα προκύψει ότι οκτώ στους δέκα δεν θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο ή θα δουν πιστωτικό εκκαθαριστικό και θα «έχουν να λαβαίνουν» από το Δημόσιο.





Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Πολύτεκνη η γυναίκα που βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι

Θάλασσα Μαρμαρά: η βλέννα κάλυψε τα πάντα (εικόνες)

Καιρός: καταιγίδες και χαλάζι από Δευτέρα