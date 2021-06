Life

“Άγριες Μέλισσες” - Μαρία Αντουλινάκη: “στις επαναλήψεις… έπαιζα καλύτερα” (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει για την σκηνή της αυτοκτονίας της Ανέτ στο τέλος του β΄ κύκλου, αλλά και αν συνεχίζεται ο ρόλος της Αγορίτσας.

Για τις «Άγριες Μέλισσες» και τις δύσκολες σκηνές του φινάλε του β΄ κύκλου μίλησε στο «Πρωινό» η Μαρία Αντουλινάκη, η οποία υποδύεται την Αγορίτσα.

Όπως αποκάλυψε, η σκηνή της αυτοκτονίας της Ανέτ, που σήμανε και το τέλος της συμμετοχής της Κάτιας Δανδουλάκη στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά και συγκινησιακά φορτισμένη και για τους ίδιους τους ηθοποιούς.

«Εγώ έκλαιγα από πριν, από τα καμαρίνια», είπε η Μαρία Αντουλινάκη, καθώς μαζί με την σκηνή σταματούσε από την σειρά η Κάτια Δανδουλάκη, ενώ για την σκηνή που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό είπε ότι απαίτησε «γυρίσματα που κράτησαν δέκα ώρες, μια ολόκληρη ημέρα».

Σχετικά με την… τύχη της Αγορίτσας και εάν ο ρόλος της συνεχίζεται στον γ΄ κύκλο της σειράς, η Μαρία Αντουλινάκη είπε ότι θα συνεχίσουμε να την βλέπουμε στις οθόνες μας, στο σπιτικό του Δούκα και της Μυρσίνης.

Σε ότι αφορά τυχόν ευτράπελα που της έχουν τύχει από τις επαφές της με λάτρεις της σειράς, η Μαρία Αντουλινάκη είπε ότι κάποια στιγμή, ενώ λόγω της καραντίνας προβάλλονταν επαναλήψεις επεισοδίων από τις «Άγριες Μέλισσες», της είπαν «καλά παίζεις, αλλά στις επαναλήψεις παίζεις καλύτερα!», με την ίδια να το διασκεδάζει λέγοντας ότι «προφανώς, είχα περισσότερο χρόνο για τον ρόλο και έπαιζα καλύτερα».

Παρακολουθήστε όσα είπε η Μαρία Αντουλινάκη στο «Πρωινό»:

