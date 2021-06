Κόσμος

Γονείς - τέρατα διαμέλισαν τον γιο τους

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο Ιράν. Ομολόγησαν ότι χρόνια πριν είχαν σκοτώσει και την κόρη και τον γαμπρό τους.

Μια φρικαλέα υπόθεση με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι, το οποίο δολοφόνησε και διαμέλισε το πτώμα του γιου τους γιατί ήταν ανύπαντρος,

Συγκεκριμένα, οι γονείς κατηγορούνται ότι έριξαν ηρεμιστικά στο φαγητό του παιδιού τους, τον μαχαίρωσαν και στη συνέχεια διαμέλισαν το πτώμα του σε ένα «έγκλημα τιμής». Το ίδιο ζευγάρι έχει ομολογήσει επίσης τη δολοφονία της κόρης του και του γαμπρού του με τον ίδιο τρόπο.

Οι Akbar και Iran Khorramdin, 81 και 74 ετών, συνελήφθησαν πριν από τρεις εβδομάδες στην Τεχεράνη ως ύποπτοι για τη δολοφονία του σκηνοθέτη γιου τους Babak. Η διαμελισμένη σορός του είχε εντοπιστεί προηγουμένως σε έναν κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι τους.

Όταν ανακρίθηκε από την αστυνομία, το ζευγάρι ομολόγησε ότι τον είχε σκοτώσει επειδή ήταν ανύπαντρος. Στη συνέχεια ομολόγησε τη δολοφονία του γαμπρού του Faramarz και της κόρης του Arezou, χρόνια πριν, για την «ανήθικη» συμπεριφορά τους, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ τα οποία επικαλείται η Daily Mail.

«Δεν έχω ένοχη συνείδηση για κανέναν από τους φόνους. Αυτοί που σκότωσα ήταν εξαιρετικά διεφθαρμένοι ηθικά», είπε ο πατέρας στη διάρκεια εμφάνισής του στο δικαστήριο.

Η μητέρα του Babak, Iran, πρόσθεσε πως «και οι δύο σχεδιάσαμε τις δολοφονίες. Ο άντρας μου το είπε και εγώ είπα ΟΚ. Δεν είμαι καθόλου λυπημένη. Υπέφερα πολύ εξαιτίας τους».

Iranian parents 'who stabbed son to death in honour killing confess to murdering daughter and son-in-law years earlier' https://t.co/QWCgzrOVsg — Daily Mail Online (@MailOnline) June 7, 2021