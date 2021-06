Life

Κέιτ Μίντλεντον – Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το δώρο που έστειλαν στην Μέγκαν και στον Χάρι

Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα του Us Weekly για το δώρο, μετά τον "ερχομό" της Λιλι-Νταϊάνα.

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι.

Η Μέγκαν Μαρκλ έφερε στον κόσμο την Παρασκευή 4 Ιουνίου την μικρή Λίλιμπετ «Λίλι» Νταϊάνα Μάουντμπαντεν – Γουίνσδορ στην Santa Barbara της Καλιφόρνια.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έστειλαν μηνύματα αγάπης στην Μέγκαν Μαρκλ και στον Πρίγκιπα Χάρι μετά τον ερχομό της κόρης τους, σύμφωνα με το Us Weekly.

