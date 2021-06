Αθλητικά

Euro 2020: Ήξερες ότι η Κροατία…

Δείτε τον τριψήφιο αριθμό θέσεων που σκαρφάλωσε μέσα σε πέντε χρόνια, στην κατάταξη της FIFA και όσα πρέπει να ξέρετε πριν το πρώτο της ματς στο Euro.

Ο Μανώλης Μανής σταχυολογεί μικρές "λεπτομέρειες" για τις ομάδες, που θα πάρουν μέρος στην "μεγάλη γιορτή της μπάλας", η οποία θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Η Κροατία βρίσκεται στον 4ο Όμιλο μαζί με Αγγλία, Τσεχία και Σκωτία.

Οι Κροάτες από το 1994 μέχρι το 1999 «σκαρφάλωσαν» 122 (!!!) θέσεις στην βαθμολογία της FIFA και βρέθηκαν από την 125η θέση στην 3η.

Είναι το ξεκίνημά τους ουσιαστικά σαν αναγνωρισμένο μέλος της FIFA, μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

Στο διάστημα αυτό έχουν μια 3η θέση στο Μουντιάλ της Γαλλίας το 1998 και μία πρόκριση στα Προημιτελικά στο EURO του 1996 που διεξήχθη στην Αγγλία.

Η αποστολή της Κροατίας

Στην 26μελή αποστολή της Εθνικής Κροατίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Χρβάτσκα», Ζλάτκο Ντάλιτς, επέλεξε όλα τα... βαριά χαρτιά της χώρας.

Το όνομα του Μάρκο Λιβάγια ήταν μεταξύ των τελευταίων οκτώ διεθνών που «κόπηκαν» από την τελική επιλογή.

Η αποστολή της Κροατίας για το Euro 2020:

Τερματοφύλακες: Λόβρε Κάλινιτς (Χάιντουκ Σπλιτ), Ντομινίκ Λιβάκοβιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Σιμόν Σλούγκα (Λούτον)

Αμυντικοί: Ντομαγκόι Βίντα (Μπεσίκτας), Ντέγιαν Λόβρεν (Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης), Σίμε Βρσάλικο (Ατλέτικο Μαδρίτης), Μπόρνα Μπάρισιτς (Ρέιντζερς), Ντούγε Τσαλέτα - Τσαρ (Μαρσέιγ), Γιοσιπ Γιουράνοβιτς (Λέγκια Βαρσοβίας), Ντομαγκόι Μπράνταριτς (Λιλ), Μίλε Σκόριτς (Όσιγιεκ), Γιόσκο Γκβαρντιόλ (Ντιναμό Ζάγκρεμπ)

Μέσοι: Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Ματέο Κόβασιτς (Τσέλσι), Μαρσέλο Μπρόζοβιτς (Ίντερ), Μίλαν Μπάντελι (Τζένοα), Μάριο Πάσαλιτς (Αταλάντα), Νίκολα Βλάσιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Λούκα Ιβανούσετς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ)

Επιθετικοί: Ιβάν Πέρισιτς (Ίντερ), Αντρέι Κράμαριτς (Χόφενχαϊμ), Άντε Ρέμπιτς (Μίλαν), Γιοσιπ Μπρέκαλο (Βόλφσμπουργκ), Μπρούνο Πέτκοβιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ) , Μίσλαβ Όρσιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Άντε Μπουντιμίρ (Οσασούνα).

Αισιόδοξος ο Μόντριτς

Αισιόδοξος ότι η Κροατία θα καταφέρει να προκριθεί από τον όμιλο του EURO 2020 είναι ο Λούκα Μόντριτς.

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται για τους αγώνες με Αγγλία, Σκωτία και Τσεχία και παρά τη δυσκολία ευελπιστεί ότι η ομάδα του θα προκριθεί.

«Είμαστε σε πολύ δύσκολο όμιλο, δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Είμαι πάντα αισιόδοξος και πιστεύω πως θα καταφέρουμε να προκριθούμε. Θα παίξει σημαντικό ρόλο φυσικά η πρεμιέρα μας κόντρα στην Αγγλία η οποία θα είναι δύσκολη καθώς θα παίξουμε στο Γουέμπλεϊ», δήλωσε ο Κροάτης.

Το Euro 2020 «δυνατά» στον ΑΝΤ1

Το EURO 2020 ξεκινά και τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παίζουν μπάλα στο γήπεδο του ΑΝΤ1!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Αντουάν Γκριεζμάν, o Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, και πολλοί άλλοι άσοι του ποδοσφαίρου, θα μας χαρίσουν μεγάλες συγκινήσεις και μαγικές στιγμές με τη «στρογγυλή θεά», στη μάχη για την κορυφή και την κατάκτηση του EURO 2020.

O ANT1 θα μεταδώσει και τα 51 ματς της διοργάνωσης, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία συμπληρώνεται από τρεις καθημερινές εκπομπές.

«EUROSHOW»

Η εκπομπή «EUROSHOW» με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 21:00, λίγο πριν την πρώτη σέντρα του EURO 2020. Σε ζωντανή σύνδεση με το «Ολίμπικο» της Ρώμης, θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης της μεγάλης ευρωπαϊκής γιορτής του ποδοσφαίρου.

Σέντρα στις 22:00, με την πανίσχυρη Ιταλία να αντιμετωπίζει την Τουρκία για τον 1ο όμιλο. Τα μεσάνυχτα, αμέσως μετά τον αγώνα, το «EUROSHOW» θα παρουσιάσει τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα της ημέρας, τις αμφισβητούμενες φάσεις, το παρασκήνιο, την παρακάμερα και όλα τα τελευταία νέα των ομάδων.

Από την Παρασκευή 11 Ιουνίου και για έναν μήνα ένα μοναδικό υπερθέαμα ξεκινά και η εκπομπή «EUROSHOW» με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, θα δίνει καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού.

Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο «EUROSHOW».

Όλο το αθλητικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το EURO 2020!

#Euroshow_Ant1

Instagram : @euro2020_ant1

Twitter : @euro2020_ant1

Facebook : @euro2020ant1

«EURODAY»

Από το Σάββατο 12 Ιουνίου και κάθε μεσημέρι στις 15:00, το «EURODAY» με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Η εκπομπή θα μας βάζει στο κλίμα των αγώνων της ημέρας με όλα τα τελευταία νέα των ομάδων, τα παραλειπόμενα από την επετειακή διοργάνωση, αλλά και μέσα από πλούσια αφιερώματα. Το μενού, λίγο πριν από τη σέντρα των αγώνων, θα περιλαμβάνει εκλεκτούς καλεσμένους, ζωντανές συνδέσεις σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, social media με τη συμμετοχή του κοινού και πολλές εκπλήξεις.

«EURODAY» με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο. Πρεμιέρα Σάββατο 12 Ιουνίου και καθημερινά στις 15:00.

#Euroday_Ant1

«ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΑ»

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος από τις 12 Ιουνίου στις 21:00, έρχονται στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή «ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΑ». Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του EURO 2020 και όχι μόνο. Ο Σταύρος, ο Γιώργος, ο Νικόλας και ο Χάρης θα συγκρούονται για τις αγαπημένες τους εθνικές ομάδες και θα μεταφέρουν χρηστικές οδηγίες για την παρακολούθηση των αγώνων.

#PaiksteMpala

«ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΑ» με τους Σταύρο Σβήγκο, Γιώργο Λέντζα, Νικόλα Ράπτη, Χάρη Νταρζάνο. Πρεμιέρα 12 Ιουνίου και κάθε βράδυ στις 21:00.

