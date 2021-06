Κοινωνία

Φροντιστήρια και Εργαστήρια ΑΕΙ: Τα μέτρα για την επαναλειτουργία τους

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε και την επαναλειτουργία των εργαστηρίων στα ΑΕΙ και των φροντιστηρίων. Αναλυτικά τα μέτρα.





Μετά τα μέτρα κατά του κοροναϊού για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε και την επαναλειτουργία των εργαστηρίων στα ΑΕΙ και των φροντιστηρίων, κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει:

Έναρξη εργαστηριακών, κλινικών και πρακτικών ασκήσεων/μαθημάτων όλων των ετών των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου Τμημάτων/Σχολών των Α.Ε.Ι., των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) των Α.Ε.Ι. και των Κολεγίων με τα μέτρα προστασίας που ισχύουν μέχρι σήμερα για τις πρακτικές/εργαστηριακές/κλινικές ασκήσεις.

Επιπλέον:

Πριν από κάθε ομιλία, θα πραγματοποιείται από το προσωπικό καθαριότητας απολύμανση των επιφανειών του αναλογίου με αλκοολούχο διάλυμα με ελάχιστη συγκέντρωση αλκοόλης 70%.

Απαγορεύονται τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια της τελετής. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεατές παραμένουν στις θέσεις τους

Οι θέσεις, τα καθίσματα και οι καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση. (Οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf)

Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους και σε εμφανή διάσπαρτα σημεία στον χώρο της εκδήλωσης.

Προτείνεται η μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο. Θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση σε όσους χώρους αναμένεται να υπάρχει σειρά αναμονής, για την τήρηση ελάχιστης απόστασης ασφαλείας.

Προτείνεται η περισχοίνιση όπου είναι εφικτό προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή ροή του κοινού.

Προτείνεται οι πύλες εισόδου να είναι ανοιχτές για χρονικό διάστημα που θα είναι ικανοποιητικό για την αποφυγή συγχρωτισμού κατά την πρόσβαση (τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την τελετή).

Σε περίπτωση διεξαγωγής περισσότερων από μια εκδηλώσεων την ίδια ημέρα, προτείνεται επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης μίας εκδήλωσης και της έναρξης της επόμενης (τουλάχιστον μια ώρα και ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών και τις προδιαγραφές του χώρου), έτσι ώστε να μπορούν να αποχωρήσουν οι επισκέπτες της πρώτης και να εισέλθουν οι επισκέπτες της δεύτερης χωρίς να συμπέσουν και χωρίς να παρατηρείται συνωστισμός στους κοινόχρηστους χώρους. Έτσι θα υπάρχει και επαρκής χρόνος για απολύμανση μεταξύ των εκδηλώσεων.

Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με τον υποχρεωτικό συντονισμό της ροής από το προσωπικό, και ιδανικά η σταδιακή άφιξη του κοινού ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Οι θύρες εισόδου και εξόδου των επισκεπτών στους χώρους των εκδηλώσεων θα πρέπει να είναι διαφορετικές, όπου αυτό είναι εφικτό.

Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων θα πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή αναμονή σε ουρά του κοινού, τόσο κατά την είσοδο και έξοδο στον χώρο της εκδήλωσης όσο και σε άλλες πιθανές ροές (π.χ. από τον χώρο στάθμευσης).

