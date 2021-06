Πολιτική

Δένδιας: Αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης

«Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η ΕΕ», τόνισε ο ΥΠΕΞ.

«Δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή αποκομίζουμε οφέλη, είμαστε μέλη διότι ανήκουμε στην Ευρώπη, μέσω της ιστορίας και του πολιτισμού μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε χαιρετισμό που απηύθυνε στην επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με θέμα "40 χρόνια τα Ιόνια Νησιά στην Ενωμένη Ευρώπη. Το όνειρο, η πραγματικότητα, το αύριο".

«Αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης», υπογράμμισε χαρακτηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση «το πιο φιλόδοξο εγχείρημα στην ιστορία του πλανήτη».

«Αρκετοί θεωρούν ότι η ανάπτυξη και η ευημερία που απολαμβάνει σήμερα η πατρίδα μας είναι δεδομένες και αυτονότητες», σημείωσε ο κ. Δένδιας και επισήμανε: «Ξεχνούν ότι σε μεγάλο βαθμό αποτελούν αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

«Η ασφάλεια τού ανήκειν σε μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις και η ισότιμη συμμετοχή μας στη λήψη των αποφάσεων της δύναμης αυτής, η ελευθερία της μετακίνησης, της εργασίας, της χρήσης του ίδιου νομίσματος, η συμβολή της Ένωσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, είναι μερικά μόνο παραδείγματα του οφέλους της Ελλάδας από την ένταξή της στην Ένωση» προσέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών και τόνισε:

«Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η ΕΕ, αλλά να τη βοηθήσουμε να γίνει ακόμη πιο αποδοτική για τον πολίτη».

