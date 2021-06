Αθλητικά

Euro 2020 – Λουκάκου: έκλαιγα πριν τον αγώνα

Ο επιθετικός του Βελγίου και μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρεμιέρα της ομάδας του, συνδέεται με πολύ στενή σχέση με τον Έρικσεν, ο οποίος χθες «πάγωσε» όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Ο Ρομέλου Λουκάκου, έζησε - όπως και ολόκληρη η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα- ώρες αγωνίας, με το σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη στον αγώνα Δανία-Φινλανδία (0-1), όταν στο 42ο λεπτό ο Κρίστιαν Ερικσεν κατέρρευσε κι έμεινε για αρκετά λεπτά στο χορτάρι του «Πάρκεν».

Ευτυχώς η εξέλιξη ήταν θετική και ο Δανός μεσοεπιθετικός της Ίντερ, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, ενώ έχει επαφή με το περιβάλλον και μίλησε τόσο με την οικογένεια του, όσο και με τους συμπαίκτες του στην εθνική Δανίας.

Ο Λουκάκου ήταν ο πρωταγωνιστής στην άνετη επικράτηση επί της Ρωσίας με 3-0 και αφιέρωσε τα δύο γκολ που σημείωσε στον συμπαίκτη του στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ περιγράφοντας όσα έζησε τις ώρες αγωνίας, είπε.

«Έκλαιγα πριν τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος με την νίκη, αλλά ήταν πολύ δύσκολο για μένα να παίξω γιατί σκεπτόμουν τον Κρίστιαν Ερικσεν. Και του αφιερώνω αυτά τα δύο γκολ. Περνάμε πολύ χρόνο μαζί. Οι σκέψεις μου είναι με τη γυναίκα και τα παιδιά του».

Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόλις άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό του αγώνα με την Ρωσία, ο Λουκάκου έτρεξε προς την κάμερα φωνάζοντας, «Κρις, Κρις, μείνε δυνατός, σ 'αγαπώ».

