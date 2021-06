Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην καλύτερη αμυντική πεντάδα για τρίτη σερί χρονιά

Ποιοι παίκτες μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα...

Ανακοινώθηκαν οι δύο κορυφαίες αμυντικές πεντάδες της χρονιάς από το ΝΒΑ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι μέλος της πρώτης πεντάδας για 3 σερί χρονιά στην καριέρα του. Υπενθυμίζεται ότι ο σούπερσταρ του Μιλγουόκι έχει και μία παρουσία στην 2η αμυντική πεντάδα την σεζόν 2016/17.

Μαζί με τον Αντετοκούνμπο στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται, ο φετινός αμυντικός της χρονιάς, Ρούντι Γκομπέρ (Γιούτα), ο Μπεν Σίμονς (Φιλαδέλφια), ο Ντρέιμοντ Γκριν (Γκόλντεν Στέιτ) και ο συμπαίκτης του «Giannis» στο Μιλγουόκι, Τζρου Χόλιντεϊ.

Οι κορυφαίες αμυντικές πεντάδες της χρονιάς:

1η πεντάδα: Τζρου Χόλιντεϊ (Μιλγουόκι), Μπεν Σίμονς (Φιλαδέλφια), Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι), Ντρέιμοντ Γκριν (Γκόλντεν Στέιτ), Ρούντι Γκομπέρ (Γιούτα).

2η πεντάδα: Τζίμι Μπάτλερ (Μαϊάμι), Ματίς Θάιμπουλ (Φιλαδέλφια), Κουάι Λέοναρντ (Κλίπερς), Μπαμ Αντεμπάγιο (Μαϊάμι), Τζοέλ Εμπίντ (Φιλαδέλφια)

