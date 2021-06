Αθλητικά

Euro 2020: Αποθέωση για Έρικσεν στο Δανία-Βέλγιο (βίντεο)

Συγκινητικό μήνυμα συμπαράστασης από ποδοσφαιριστές και φιλάθλους.

Ρίγη συγκίνησης σκόρπισε στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους, το μήνυμα συμπαράστασης που έστειλαν στον Κρίστιαν Έρικσεν οι ποδοσφαιριστές και οι φίλαθλοι στο ματς της Δανίας με το Βέλγιο.

Οι παίκτες των δύο ομάδων, σταμάτησαν στο 10ο λεπτό για να στείλουν ένα θερμό χειροκρότημα στον Δανό ποδοσφαιριστή, που κατέρρευσε πριν από λίγες ημέρες μέσα στο γήπεδο, παγώνοντας τη διεθνή κοινή γνώμη.

Την ίδια ώρα, στις εξέδρες του γηπέδου, οι φίλαθλοι σήκωσαν τεράστιο πανό με ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Έρικσεν, ο οποίος θα υποβληθεί σε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη.

