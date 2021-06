Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Πατέρας Πιλότου: Έχασα δύο παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγα 24ωρα μετά την ομολογία του 33χρονου για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, ο πατέρας του «σπάει» τη σιωπή του.

Για τον στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά μίλησε ο πατέρας του 33χρονου πιλότου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, που ομολόγησε ότι έπνιξε την 20χρονη σύζυγό του Καρολάιν, σκότωσε το σκυλί τους, τοποθέτησε το μωρό τους δίπλα στην νεκρή μητέρα του και έστησε σκηνικό ληστείας στο σπίτι.

«Το μωράκι είναι μαζί μας. Το μόνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η τύχη αυτού του μωρού και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένοι πάνω σε αυτό. Ως πατέρας αυτή τη στιγμή, έχω χάσει δύο παιδιά. Προσπαθώ να μην έχει περισσότερο κακή τύχη ένα παιδάκι που δεν φταίει σε τίποτα», τόνισε ο πατέρας του συζυγοκτόνου.

Σημειώνεται πως αύριο Τρίτη 21 Ιουνίου, ο πιλότος θα οδηγηθεί στον ανακριτή, όπως όλα δείχνουν, θα επιδιώξει να πείσει πως το ειδεχθές έγκλημα που διέπραξε δεν ήταν προσχεδιασμένο.

Παράλληλα, όπως έχουν ξεκαθαρίσει κατ’ επανάληψη οι δικηγόροι του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, η οικογένεια του πιλότου θα ζητήσει τη συνεπιμέλεια του παιδιού. Μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα κοινωνικός λειτουργός αναμένεται να επισκεφτεί τις δύο οικογένειες και να εξετάσει τα περιβάλλοντα.





Ειδήσεις σήμερα:

Πύργος: 20 μέτρα από το πατρικό του πιλότου έπεσε το αεροπλάνο (εικόνες)

Αχαΐα: παιδί ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από πισίνα

Καλίν: το “δεξί χέρι” του Ερντογάν κυκλοφόρησε νέο βιντεοκλίπ (βίντεο)