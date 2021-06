Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Φίλος Καρολάιν για πιλότο: ο τρόπος που τη σκότωσε δείχνει την εμμονή του

Ο κ. Παπατζιτζές τόνισε ότι η κίνησή του, να πιέσει επτά λεπτά το κεφάλι της συζύγου του, δείχνει την εμμονή του. Τι είπε για τη γνωριμία του με το ζευγάρι.

Για τη γνωριμία του με την άτυχη Καρολάιν, που βρήκε το θάνατο στα χέρια του συζύγου της, στα Γλυκά Νερά, μίλησε ο εκπαιδευτής της στις καταδύσεις, Β. Παπατζιτζές, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Η γνωριμία τους έγινε την περίοδο κατά την οποία γνωρίστηκε με τον καθ ομολογία δολοφόνο της, με τον οποίο, όπως είπε, είχαν βρεθεί σε κοινή παρέα.

Μίλησε για έναν ήρεμο άνθρωπο, ο οποίος δεν έδειχνε ικανός να κάνει φόνο. “Πέσαμε από τα σύννεφα. Μέχρι και τη σύλληψη του Μπάμπη, δεν το περίμενε κανένας” είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπατζιτζές τόνισε ότι η κίνησή του, να πιέσει επτά λεπτά το κεφάλι της συζύγου του, δείχνει την εμμονή του. “Είναι σκληρό! Είναι τεράστιος χρόνος, είναι αιώνας για να σκεφθείς τι κάνεις. Δεν είναι ένα περίστροφο που σου έφυγε η σφαίρα…” τόνισε.

