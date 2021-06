Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 – ΕΠΑΛ: τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τα θέματα, στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.

Ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ, καθώς οι μαθητές εξετάστηκαν στην Υγιεινή, τον Προγραμματισμό Υπολογιστών, τις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και τα Στοιχεία Μηχανών.

Επόμενη εξέταση αύριο, Παρασκευή 25 Ιουνίου, στις Ηλεκτρικές Μηχανές, στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ και στις Ναυτικές Μηχανές.

Οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (Self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Δείτε τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών: