Σύνοδος Κορυφής: Τουρκία, Μεταναστευτικό και κορονοϊός στην “ατζέντα”

Τι θα συζητήσουν οι ηγέτες για το Ταμείο Ανάκαμψης και την σχέση με την Ρωσία. Ποια άλλα θέματα είναι “πάνω στο τραπέζι”.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Η ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού, η μετανάστευση, η Τουρκία και η Ρωσία είναι τα βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής στις 24 και 25 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. ΗΣύνοδος θα ξεκινήσει στις 14.00 (ώρα Ελλάδας) με μια ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για τις παγκόσμιες προκλήσεις και τα γεωπολιτικά θέματα.

Το βασικό θέμα στην ατζέντα είναι η ανάκαμψη από την πανδημία του COVID-19, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, «Η επιτυχημένη εκστρατεία εμβολιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την ΕΕ, μαζί με την έναρξη του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID, θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία τους καλοκαιρινούς μήνες και μετά», σημειώνει στην επιστολή του προς τους ευρωπαίους ηγέτες ο Πρόεδρος του Ευρωπαίκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση σχετικά με τις νέες μεταλλάξεις του ιού, για να περιοριστεί η διάδοσή τους συντονισμένα. "Θα συζητήσουμε πώς η ΕΕ μπορεί να συνεχίσει να ηγείται των προσπαθειών για τον εμβολιασμό στον κόσμο, μέσω εξαγωγών και δωρεών και πώς μπορεί να αυξηθεί η προσφορά εμβολίων παγκοσμίως», αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ.

Στη συνέχεια θα συζητηθεί το ζήτημα της μετανάστευσης. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, δηλαδή στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και στην ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών. Η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει πρόταση για νέα χρηματοδότηση, ύψους 5,7 δις ευρώ για τη στήριξη των προσφύγων στην Τουρκία, το Λίβανο και την Ιορδανία.

Το θέμα της Τουρκίας, θα συζητηθεί στο δείπνο των 27 ευρωπαίων ηγετών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου είχε πει ότι θα επανέλθουν οι ευρωπαίοι ηγέτες στο ζήτημα της Τουρκίας, ξανά, τον Ιούνιο, προκειμένου να αποτιμήσουν την κατάσταση. Σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων, οι ευρωπαίοι ηγέτες, αναμένεται να χαιρετίσουν την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά θα επισημάνουν ότι η αποκλιμάκωση αυτή θα πρέπει να είναι βιώσιμη. Παράλληλα, αναμένεται να υπογραμμίσουν έλλειψη προόδου τόσο στις σχέσεις με την Κύπρο, όσο και στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θα ακολουθηθεί και πάλι η διττή προσέγγιση. Αν η Τουρκία δείξει καλή συμπεριφορά, θα παρουσιάζεται η πρόταση για νέα χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες που φιλοξενεί στο έδαφός της, καθώς και η έναρξη εργασιών, σε τεχνικό επίπεδο, για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Ωστόσο, στο θέμα της τελωνειακής ένωσης θα υπενθυμίζεται ότι πρέπει να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Θα επισημαίνεται ότι η ΕΕ θέλει μια συνεργατική και αμοιβαία επωφελή σχέση με την Τουρκία, αλλά με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο.

Εξάλλου, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για τη Ρωσία, θα εξετάσουν τις πρόσφατες αποφάσεις σχετικά με τη Λευκορωσία, ενώ αναμένεται να εγκρίνουν συμπεράσματα για τη Λιβύη, το Σαχέλ και την Αιθιοπία.

Η δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής θα ξεκινήσει στις 11.00 (ώρα Ελλάδας), και οι ηγέτες θα συζητήσουν για το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα οικονομικά ζητήματα.

