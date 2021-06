Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης για Τουρκία: ικανοποίηση από τις αποφάσεις

Ο μόνος ασφαλής τρόπος για την αντιμετώπιση των μεταλλάξεων του κορονοϊού, είναι ο εμβολιασμός, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

«Στο ζήτημα του κορονοιού εκφράστηκε ικανοποίηση για την πρόοδο των εμβολιασμών σε όλη την ΕΕ. Υπήρξε αναγνώριση πως ως Ευρώπη καλύψαμε το χαμένο έδαφος και μπορέσαμε να προμηθευθούμε επαρκείς δόσεις ώστε όλοι οι ενήλικοι πολίτες να μπορούν να εμβολιαστούν με όλα τα σκευάσματα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Σε ό,τι αφορά στη μετάλλαξη τύπου Δέλτα, στην δική μου παρέμβαση υποστήριξα πως δεν πρέπει να πάμε σε λογική νέων περιορισμών, αλλά αντιθέτως να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς», συνέχισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως, «Το είπα και χθες, όσοι έχουν εμβολιαστεί είναι προστατευμένοι, οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν. Πρέπει και στην χώρα μας να απευθυνθούμε τόσο προς τους νέους, όσο και προς τις μεγαλύτερες ηλικίες να σπεύσουν να εμβολιαστούν».

Οικονομία

Αναφερόμενος στη συνέχεια στη σημερινή ατζέντα της συνεδρίασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην οικονομία, σημειώνοντας πως είναι «θετική η γενικότερη εκτίμηση για την ευρωπαϊκή οικονομία» συμπληρώνοντας με νόημα ότι «το ίδιο πιστεύω και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας» και εξηγώντας ότι πολύ σύντομα θα γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις από το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης, ίσως και στα τέλη Αυγούστου. «Πολύ θετικό θα είναι το αποτύπωμα ιδίως σε ό,τι αφορά την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» τόνισε επίσης ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου, που παρεχώρησε, μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ικανοποίηση για το κείμενο συμπερασμάτων για την Τουρκία

Σχετικά με την Τουρκία, «Είμαι ικανοποιημένος από το κείμενο συμπερασμάτων για την Τουρκία. Υπενθυμίζω πως ο πυρήνας της διττής προσέγγισης προς την Τουρκία εμπερικλείεται στο εδάφιο, όπου γίνεται λόγος για προώθηση της θετικής ατζέντας με τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο» είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε, «Για εμάς επίσης είναι απαράβατη γραμμή να μην εργαλειοποιεί η Τουρκία το μεταναστευτικό αλλά και να προβεί σε κινήσεις καλής θέλησης όπως το να δεχθεί τα 1.450 άτομα των οποίων το αίτημα για παροχή ασύλου έχει απορριφθεί τελεσίδικα».

«Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, μας καλύπτει επίσης το κείμενο συμπερασμάτων» είπε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας ακόμη ότι «Με επιμονή δική μου και του Μάριο Ντράγκι το Συμβούλιο επαναλαμβάνει πως οι εκλογές στη Λιβύη πρέπει να γίνουν στις 24 Δεκεμβρίου, να γίνουν αποδεκτά τα αποτελέσματα και να αποχωρήσουν όλες οι ξένες δυνάμεις».

Σε ερώτηση για τις σχέσεις με την Τουρκία, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία σε πνεύμα καλής θέλησης στο μεταναστευτικό. Πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο πεδίο έχουμε κοινά συμφέροντα. Υπάρχει συνολικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στην χρηματοδότηση».

«Είχαμε συστηματική επικοινωνία με τον Νίκο Αναστασιάδη» απάντησε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για την Κύπρο και την περίπτωση που η Τουρκία επιδιώξει ένταση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. «Θεωρώ πως η παράγραφος 19 του κειμένου συμπερασμάτων καλύπτει πλήρως τις κοινές μας ανησυχίες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε, «Ενημέρωσα τους ευρωπαίους εταίρους μου για τη συνάντησή μου με τον κ. Ερντογάν. Έχω εκφράσει με σαφέστατο τρόπο τον έντονο προβληματισμό για την οποιαδήποτε εκδήλωση έντασης στην Κύπρο με αφορμή την επέτειο από την τουρκική εισβολή. Είναι σαφές πλέον πως οποιαδήποτε ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα ή την Κύπρο έχει επιπτώσεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις».

Ο μόνος ασφαλής τρόπος για την αντιμετώπιση των μεταλλάξεων είναι ο εμβολιασμός

«Πράγματι η κυρία Μέρκελ αναφέρθηκε στο ότι υπάρχουν χώρες που δέχονται το Σπουτνικ και άλλες που δεν το δέχονται. Καλυπτόμαστε ως Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό κανονισμό, εάν η Γερμανία είχε αντιρρήσεις θα τις έθετε κατά την οριοθέτηση του κανονισμού» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, σχετικά με τα εμβόλια που γίνονται δεκτά από την χώρα μας σε περιπτώσεις ξένων τουριστών.

«Δεν υπάρχει πλειοψηφία στην ΕΕ για περαιτέρω περιορισμούς σε ότι αφορά στην μετάλλαξη τύπου Δέλτα, αλλά αυτό δε σημαίνει πως δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί» συνέχισε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι «Κάνουμε επίσης επιπρόσθετους δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σύνορα μας. Ο μόνος ασφαλής τρόπος για την αντιμετώπιση μεταλλάξεων είναι ο εμβολιασμός. Η μετάλλαξη τύπου Δέλτα αντιμετωπίζεται από τον πλήρη εμβολιασμό».

Σε ερώτηση για τυχόν διευκολύνσεις σε όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέστησε «Λίγη υπομονή έως την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να σκεφτούμε πως θα προσεγγίσουμε πιο έξυπνα όλους όσοι δεν έχουν πάρει ακόμη απόφαση να εμβολιαστούν» είπε και συμπλήρωσε, «Τα σχετικά ποσοστά πάντως αυξάνονται».

Εφικτός ο στόχος να μην ξανακάνουμε lockdown λόγω των μεταλλάξεων

«Είναι απολύτως εφικτός ο στόχος να μην υπάρξει πισωγύρισμα, να μην ξανακάνουμε lockdown λόγω των μεταλλάξεων, αλλά αυτό εξαρτάται από όλους μας» τόνισε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο νέων περιορισμών λόγω των μεταλλάξεων του κορονοϊού. «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο κριτήριο των Ελλήνων πολιτών. Αντιλαμβάνομαι τους όποιους δισταγμούς. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του, αλλά αυτό δε σημαίνει όμως πως θα σταματήσουμε να προσέχουμε. Θα πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι να ελέγξουμε τοπικές εξάρσεις» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στις Βρυξέλλες, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε ερώτηση που ζητούσε διευκρινίσεις για τις εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η εντύπωσή μου είναι πως θα έχουμε εκταμιεύσεις από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης εντός του Αυγούστου» ενώ για το ενδεχόμενο να υπάρξουν περιορισμοί στις μετακινήσεις σημείωσε, «Δεν εκτιμώ ότι θα μπουν επιπλέον περιορισμοί στις ευρωπαϊκές μετακινήσεις» συμπληρώνοντας ότι «έχουμε μεγαλοποιήσει το ζήτημα».

Ξεκάθαρο το μήνυμα της ΕΕ στην Τουρκία

«Η Τουρκία μονίμως εκφράζει αντίρρηση για τα συμπεράσματα και στο βαθμό που η θέση της ΕΕ είναι σταθερή δεν περίμενα μία διαφορετική αντίδραση» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για την αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών μετά την γνωστοποίηση των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Η Ευρώπη στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία και θεωρώ πως θα συνεχίσει στη λογική της αποκλιμάκωσης» τόνισε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας - απαντώντας σε άλλο σκέλος της ίδιας ερώτησης - ότι «δεν συναντήθηκα με τον Τατάρ, διασταυρωθήκαμε για δύο λεπτά και του είπα πως η λύση των δύο κρατών δεν θα μας πάει πουθενά. Όταν ο κ. Τατάρ μιλάει για δύο κράτη κανείς στην Ευρώπη δεν τον ακούει, σταματάει η συζήτηση. Ας βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Το πλαίσιο των σχέσεων μας με την Τουρκία μετά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ξεκάθαρο».

