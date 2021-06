Κοινωνία

Κάλαμος: Χασισοφυτεία με πάνω από 1000 δενδρύλια κάνναβης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Οι ρόλοι των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Πάνω από 1 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη.



Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματικό κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην οργάνωση, εγκατάσταση και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στην περιοχή του Καλάμου Αττικής, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της 18-6-2021 σε περιοχή του Καλάμου Αττικής, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Ε.Κ.Α.Μ. και τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας, δύο ημεδαποί, ηλικίας 40 και 44 ετών και δύο αλλοδαποί, ηλικίας 57 και 32 ετών, καλλιεργητές- μέλη του εγκληματικού κυκλώματος. Ο 44χρονος συνελήφθη και για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και πλαστογραφία και ο 57χρονος συνελήφθη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο αποδόμησης εγκληματικών κυκλωμάτων επιδιδόμενων στην οργάνωση, εγκατάσταση και καλλιέργεια φυτειών κάνναβης και στην περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών στην ελληνική επικράτεια και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών με τη δράση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατελήφθησαν τα μέλη να έχουν εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένη φυτεία καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης με 1.600 δενδρύλλια κάνναβης.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους, με τους 40χρονο, 44χρονο και 32χρον να είναι επιφορτισμένοι με την εγκατάσταση της φυτείας και την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης και τον 57χρονο κατηγορούμενο να έχει αναλάβει την επιτήρηση και τη λήψη μέτρων προφύλαξης της εγκατάστασης της φυτείας.

Από τη μεθοδολογία δράσης, την επαγγελματική υποδομή, τη σύσταση της πλήρως εξοπλισμένης φυτείας εκτιμάται ότι τα παράνομα έσοδα του εγκληματικού κυκλώματος θα ανέρχονταν στο ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

-1.600- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 20 έως 130 εκατοστά

-53- βλαστοί κάνναβης,

εξοπλισμός ανάπτυξης και υδροδότησης της καλλιέργειας,

τα χρηματικά ποσά των -1.000- ευρώ, -3.320- λιρών Αγγλίας και -200.000- λεκ Αλβανίας,

κυνηγετική καραμπίνα,

-74- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,

-2- μοτοσυκλέτες

Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο

-6- συσκευές κινητών τηλεφώνων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.»

Ειδήσεις σήμερα:

Λευκορωσία - BBC: Προτάσεβιτς και Σαπέγκα σε κατ’ οίκον περιορισμό

Επίθεση με βιτριόλι - Αθηναγόρας: να εξετάζονται οι ψυχολογικές αντοχές των κληρικών

Γλυκά Νερά: η Χρυσηίδα Δημουλίδου στο “Πρωινό” - Χαμός με Λιάγκα και Σκορδά (βίντεο)