Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: θλιβερό ρεκόρ θανάτων στη Μόσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά την Αγία Πετρούπολη και η Μόσχα ανακοίνωσε τον χειρότερο απολογισμό στον ημερήσιο αριθμό θανάτων, από την αρχή της πανδημίας.

Η πόλη της Μόσχας ανακοίνωσε σήμερα αριθμό ρεκόρ θανάτων που οφείλονται στον κορονοϊό κατά το τελευταίο 24ωρο, ένδειξη πως η κατάσταση δεν παύει να επιδεινώνεται στη Ρωσία, η οποία πλήττεται από την παραλλαγή Δέλτα.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που μεταδόθηκαν από τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, η Μόσχα κατέγραψε 144 νεκρούς μέσα σε 24 ώρες, το χειρότερο απολογισμό από την αρχή της πανδημίας. Χθες, Σάββατο, ήταν η δεύτερη πόλη της χώρας, η Αγία Πετρούπολη, αυτή που είχε καταγράψει ρεκόρ στον αριθμό των θανάτων, με 107 νεκρούς.

Συνολικά η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα 20.538 νέα κρούσματα Covid-19 αυξάνοντας τον απολογισμό της χώρας αφότου άρχισε η πανδημία σε 5.451.291 κρούσματα.

Η ειδική ομάδα που έχει σχηματίσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού ανακοίνωσε πως 599 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες στη Ρωσία, αυξάνοντας τον εθνικό απολογισμό των νεκρών σε 133.282.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία στατιστικής κάνει μια χωριστή καταμέτρηση και έχει ανακοινώσει πως η Ρωσία κατέγραψε περίπου 270.000 θανάτους που συνδέονται με την Covid-19 από τον Απρίλιο 2020 έως τον Απρίλιο 2021.

ΠΟΥ για μετάλλαξη Δέλτα: “καμπανάκι” και για τους εμβολιασμένου

Γαλλία – περιφερειακές εκλογές: νέα δοκιμασία για Μακρόν και Λεπέν