Αθλητικά

Euro 2020: Η Τσεχία πέταξε έξω την Ολλανδία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης έπεσε θύμα έκπληξης και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Η πρώτη τεράστια έκπληξη στα “νοκ άουτ” ματς του Euro 2020 σημειώθηκε στην “Πούσκας Αρένα” της Βουδαπέστης. Η Τσεχία επιβλήθηκε 2-0 της Ολλανδίας των 10 παικτών από το 55΄ (αποβολή Ντε Λιχτ) και προκρίθηκε πανηγυρικά στους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου το ερχόμενο Σάββατο, στο Μπακού, θα αντιμετωπίσει τη Δανία.

Εν πολλοίς το ματς κρίθηκε από την ανόητη ενέργεια του νεαρού αμυντικού της Γιουβέντους, ο οποίος στην 30ή του συμμετοχή με την Εθνική Ολλανδίας (έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία των “οράνιε” που έφτασε σε αυτόν τον αριθμό) έμελλε να εξελιχθεί σε “μοιραίο” για το συγκρότημα του Φρανκ Ντε Μπουρ.

Δεν θα πρέπει, όμως, να υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση η νίκη των Τσέχων, που σε ολόκληρη τη διάρκεια του ματς ανταποκρίθηκαν άψογα αμυντικά και όταν χρειάστηκε το έκαναν και στον επιθετικό τομέα.

Μετά από ένα κακό πρώτο μέρος, χωρίς φάσεις και με την Ολλανδία να έχει την κατοχή, αλλά να μην μπορεί να διασπάσει το τείχος που είχαν στήσει οι Τσέχοι, το ματς άλλαξε εντελώς μετά το 55ο λεπτό.

Η ανοησία του Ντε Λιχτ να πιάσει τη μπάλα με το χέρι στην προσπάθειά του να διορθώσει το λάθος του και να μην επιτρέψει στον Σικ να βρει “τετ-α-τετ” με τον Στεκέλενμπουργκ, έφερε την κόκκινη κάρτα για τον κεντρικό αμυντικό της Γιουβέντους. Ο Σεργκέι Καράσεφ του έβγαλε αρχικά κίτρινη, ωστόσο, μετά την εξέταση της φάσης από το VAR και από τον ίδιο, η απόφασή του άλλαξε.

Από εκεί και πέρα η Τσεχία ανέλαβε πλήρως τα ηνία του αγώνα, πίεσε την ολλανδική άμυνα κι αφού έχασε τεράστια ευκαιρία στο 65΄ με τον Κατεράμπεκ (το πλασέ του είχε πορεία προς τα δίχτυα, αλλά πρόλαβε ο Ντάμφρις να βάλει το πόδι του και να απομακρύνει), στο 68΄ πήρε (δικαιωματικά) αυτό που άξιζε μετά την αποβολή του Ντε Λιχτ, με την κεφαλιά του Χόλες μετά από την κεφαλιά-πάσα του Κάλας. (0-1)

Το γκολ όχι μόνο δεν “ξύπνησε” τους “οράνιε”, αντίθετα, τους αποδιοργάνωσε ακόμη περισσότερο. Η Τσεχία βλέποντας τον αντίπαλό της να μην απειλεί “έψαξε” και το δεύτερο γκολ που θα την έστελνε στο Μπακού και το κατάφερε στο 80΄ με τον Σικ, ο οποίος πλάσαρε υποδειγματικά τον Στεκέλενμπουργκ και με το τέταρτο του τέρμα στη διοργάνωση “καθάρισε” το ματς (0-2).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολλανδία (Φρανκ Ντε Μπουρ): Στεκέλενμπουργκ, Ντάμφρις, Ντε Φράι, Ντε Λιχτ, Μπλιντ (81΄ Τίμπερ), Φαν Αανχολτ (81΄ Μπέργκουις), Ντε Ρουν (73΄ Βέγκχορστ), Βαϊνάλντουμ, Ντε Γιονγκ, Ντεπάι, Μάλεν (57΄ Πρόμες).

Τσεχία (Γιοάροσλαβ Σιλχάβι): Βάτσλικ, Κατεράμπεκ, Κάλας, Τσελιούστκα, Κουφάλ, Χόλες (85΄ Κραλ), Σούτσεκ, Σέβτσικ (85΄ Χλόζεκ), Μπαράκ (90'+2 Σάντιλεκ) , Μάσοπουστ (79΄ Γιάνκτο), Σικ (90΄+2 Κρμέντσικ).

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της φάσης των "16" του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Καρολάιν (βίντεο)

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ

ΠΑΟΚ: Ήρθε ο Λούκας Τέιλορ