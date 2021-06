Life

Πρίγκιπας Χάρι - Βασίλισσα Ελισάβετ: Αποκαλύφθηκε η μυστική συνάντηση

Η Ελισάβετ επιθυμεί από τον εγγονό της να ”την κοιτάξει στα μάτια” και να της εξηγήσει για τις επιθέσεις που ο ίδιος και η γυναίκα του, έχουν κάνει προς τη βασιλική οικογένεια.

Η μεγάλη ώρα για ν’ αντιμετωπίσει τις ευθύνες του, έφτασε για τον Πρίγκιπα Harry. Με τον Δούκα του Σάσσεξ να βρίσκεται πίσω στο Λονδίνο για τα αποκαλυπτήρια του νέου αγάλματος της Πριγκίπισσας Diana, το “New Idea”, αποκάλυψε πως ο εκτοπισμένος βασιλιάς, κλήθηκε επίσης για γεύμα με την γιαγιά του, την Βασίλισσα Ελισάβετ, στο Windsor Castle.

Σύμφωνα με τις εσωτερικές βασιλικές πηγές, η 95 ετών μονάρχης, επιθυμεί από τον εγγονό της να ” ην κοιτάξει στα μάτια” και να της εξηγήσει για τις επιθέσεις που ο ίδιος και η γυναίκα του, Meghan Markle, έχουν κάνει προς τη Βασιλική Οικογένεια τους τελευταίους μήνες.

H στάση της Βασίλισσας

“Η Βασίλισσα έχει χάσει την μαλακή στάση της γιαγιάς και θέλει απαντήσεις απο τον Harry. Αυτή την φορά, δεν θ’ αρκεστεί σε μια συνάντηση μέσω Zoom, με την Meghan να βρίσκεται στο παρασκήνιο, ή μ’ ένα σύντομο κείμενο στο οικογενειακό γκρουπ στο WhatsApp. Αυτή είναι η ευκαιρία της Βασίλισσας να φτάσει με ηρεμία στην ρίζα των προβλημάτων”, ανέφεραν εσωτερικές βασιλικές πηγές.

