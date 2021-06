Αθλητικά

Euro 2020: ολοκληρώνεται η φάση των “16”

Με ένα κλασσικό ευρωπαϊκό ντέρμπι και τη μάχη ανάμεσα σε δυο αουτσάιντερ συμπληρώνεται το παζλ των ομάδων που θα φτάσουν στα προημιτελικά.

Με τις έξι από τις οκτώ ομάδες που θα αγωνιστούν στα προημιτελικά του Euro 2020, να είναι ήδη γνωστές, απόψε ολοκληρώνεται η φάση των «16» με δυο αναμετρήσεις που αναμένονται εξαιρετικά αμφίρροπες.

Του Μανώλη Μάνη

ΑΓΓΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ (19.00)

Ότι και να πεις για αυτό το ζευγάρι είναι λίγο. Σίγουρα αν ξεκινήσεις να λες ιστορίες του παρελθόντος στις μεταξύ τους αναμετρήσεις τότε δεν θα τελειώσεις ποτέ. Το μόνο σίγουρο είναι πως και οι δύο θέλουν να προχωρήσουν. Η Αγγλία αν και πρώτη στον όμιλό της έχει την ατυχία να βρίσκει απέναντί της την Γερμανία. Ωστόσο θα την αντιμετωπίσει στο Γουέμπλεϊ. Από την άλλη οι Γερμανοί ήταν η ομάδα Σκωτσέζικο ντους στην φάση των ομίλων. Από την προβληματική πρεμιέρα, στην εντυπωσιακή δεύτερη αγωνιστική και από εκεί στο θρίλερ με την Ουγγαρία. Ο Γιόακιμ Λεβ σίγουρα θα θέλει να δει το καλό πρόσωπο της ομάδας του σε αυτό το κρίσιμο ματς.

ΣΟΥΗΔΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ (22.00)

Οι Σουηδοί εκμεταλλεύτηκαν την μέτρια απόδοση των Ισπανών στον όμιλο και πήραν την πρώτη θέση. Αυτό τους φέρνει απέναντι σε μια βατή ομάδα. Θέλουν αν και χωρίς τον Ιμπραϊμοβιτς να πάνε στα Προημιτελικά. Η ομάδα του Σεφτσένκο από την άλλη θα πρέπει να ευχαριστεί την Ισπανία. Με την ευρεία της νίκη απέναντι στην Σλοβακία έβγαλε από το… λεωφορείο της επιστροφής τους Ουκρανούς και τους δίνει ακόμα μία ευκαιρία στο τουρνουά.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Όλοι οι αγώνες της φάσης των "16" του Euro 2020 μεταδίδονται απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

