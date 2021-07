Κόσμος

Τουρκία: Επισήμως εκτός της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Επίσημη αποχώρηση της Τουρκίας από τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

H Τουρκία αποχώρησε σήμερα επισήμως από τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, όπως είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολλούς Τούρκους, αλλά και τη Δύση.

Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν σε όλη την Τουρκία, όπου την Τρίτη το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή να ακυρωθεί η αποχώρηση της χώρας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

«Θα συνεχίσουμε τη μάχη μας», δήλωσε χθες, Τετάρτη, η Τσανάν Γκουλού, πρόεδρος της Τουρκικής Συνομοσπονδίας Γυναικείων Οργανώσεων. «Η Τουρκία αυτοπυροβολείται στο πόδι με αυτή την απόφαση».

Η Γκουλού επεσήμανε ότι από τον Μάρτιο οι γυναίκες και άλλες ευάλωτες ομάδες διστάζουν ακόμη περισσότερο να ζητήσουν βοήθεια και είναι λιγότερο πιθανό να την λάβουν, την ώρα που η πανδημία covid-19, με τα lockdown και την οικονομική κρίση που προκάλεσε, έχει αυξήσει τα περιστατικά έμφυλης βίας.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης υιοθετήθηκε το 2011 και οι χώρες που την έχουν υπογράψει δεσμεύονται να λάβουν μέτρα για να προλαμβάνουν την ενδοοικογενειακή βία, να προσάγουν τους δράστες και να προωθούν την ισότητα των δύο φύλων.

Η απόφαση της Άγκυρας τον Μάρτιο να αποσυρθεί από τη Σύμβαση προκάλεσε την καταδίκη των ΗΠΑ και της ΕΕ, ενώ κάποιοι εκτίμησαν ότι η κίνηση αυτή απομακρύνει ακόμη περισσότερο την Τουρκία από την Ευρώπη.

Οι γυναικοκτονίες έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο στην Τουρκία, με μία οργάνωση να καταγράφει περίπου μία κάθε ημέρα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ωστόσο πολλοί συντηρητικοί στην Τουρκία, αλλά και μέσα από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν, ισχυρίζονται ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης υπονομεύει τις οικογενειακές αξίες που προστατεύουν την κοινωνία. Επίσης θεωρούν ότι η Σύμβαση προωθεί την ομοφυλοφιλία μέσω της αρχής της κατά των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού.

«Η αποχώρηση της χώρας μας από τη Σύμβαση δεν θα προκαλέσει νομικά ή πρακτικά κενά στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών», ανέφερε το γραφείο του Τούρκου προέδρου σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό εξέτασε το αίτημα να ακυρωθεί η απόφαση για την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση, όμως έκρινε ότι ο Ερντογάν έχει «την εξουσία» να την επιβάλει.

