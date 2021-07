Κοινωνία

Αθηνών - Κορίνθου: Έκανε αναστροφή στην Εθνική και προκάλεσε τρομακτικό τροχαίο (εικόνες)

Τροχαίο - σοκ λίγο μέτρα πριν τα διόδια Καλαμακίου. Δύο τραυματίες.

Ένα τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 100 μέτρα πριν από τα διόδια στον Ισθμό της Κορίνθου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια οδηγός, διερχόμενη από Αθήνα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με ένα λευκό βανάκι. Λόγω της σύγκρουσης το όχημα βγήκε από την πορεία του και ανετράπη.

Στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά, αλλά και τα οχήματα της πυροσβεστικής.

Η κίνηση διεξάγεται με προσοχή με τη συνδρομή της Αστυνομίας.

Βίντεο: korinthostv.gr

