Life

Αντόντιο Μπαντέρας: Ο Τζιτζικώστας στο πλατό του “The Enforcer” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τετ α τετ του Απόστολου Τζιτζικώστα με τον διάσημο σταρ του Χόλιγουντ Αντόνιο Μπαντέρας.

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης MOMus εντός της ΔΕΘ επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των γυρισμάτων της χολιγουντιανής κινηματογραφικής παραγωγής «The Enforcer», με πρωταγωνιστή τον Antonio Banderas.

Τον κ. Τζιτζικώστα ξενάγησαν στο πλατό και το σετ που στήθηκαν για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας ο Αμερικανός παραγωγός της Millennium Media Robert Van Norden και ο σκηνοθέτης της ταινίας Richard Hughes.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας συνομίλησε με τους πρωταγωνιστές της ταινίας και τον Antonio Banderas για την πορεία των γυρισμάτων και τους χώρους της Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιούνται ως σκηνικό για το φιλμ, για τις εντυπώσεις τους από την πόλη και την περιοχή, αλλά και για το επίπεδο κάλυψης των αναγκών της παραγωγής.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έπειτα από δυο χρόνια προσπαθειών και σκληρής δουλειάς, καταφέραμε να βάλουμε την Κεντρική Μακεδονία στον παγκόσμιο χάρτη οπτικοακουστικών παραγωγών. Για πρώτη φορά μια τόσο σημαντική χολιγουντιανή παραγωγή επιλέγει τον τόπο μας για να υλοποιηθεί κι αυτό είναι μόνο η αρχή.

Είμαι βέβαιος ότι η ταινία σας θα ανοίξει το δρόμο για να γυριστούν ακόμη περισσότερες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Η ταινία ‘The Enforcer’ και η λειτουργία των χολιγουντιανών στούντιο στη Θέρμη, που θα κατασκευαστούν το 2022, είναι το πρώτο βήμα για να γίνει η Περιφέρειά μας κέντρο χολιγουντιανών παραγωγών, με πολλαπλά οφέλη άμεσα και έμμεσα για τον τόπο μας.

Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που πρώτοι ιδρύσαμε στην Ελλάδα, υποστηρίζει και θα συνεχίσει να υποστηρίζει με επιτυχία κάθε βήμα της συγκεκριμένης και οποιασδήποτε άλλης παραγωγής γυρίζεται στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ που μας εμπιστευτήκατε και εύχομαι καλή επιτυχία στην ταινία», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας στους συντελεστές της ταινίας.

Στη διάρκεια της επίσκεψης τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό και πραγματοποιήθηκαν τεστ σε όλους τους παριστάμενους πριν την είσοδό τους στο χώρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Η εικόνα της καταστροφής από δορυφόρο

Σύψας για μετάλλαξη Δέλτα: μεταδίδεται ακόμη κι αν διασταυρωθούμε στο δρόμο με ασθενή

Ρωσία: συνετρίβη το αεροπλάνο που είχε χαθεί από τα ραντάρ