Κορονοϊός: Κόντρα κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ για μάσκες και εμβόλια

Κόντρα για την διαχείριση της πανδημίας έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.



Κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει ξεσπάσει για τα μέτρα κατά του κορονοϊού και την χαλάρωση αυτών, τις μάσκες αλλά και τους εμβολιασμούς.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, απαντώντας στις κατηγορίες περί αλληλοσυγκρουόμενων οδηγιών και μέτρων, είπα ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από τος εισηγήσεις των επιστημόνων, οι οποίοι με τη σειρά τους αξιολογούν όλα τα δεδομένα, τα οποία όμως αλλάζουν συνεχώς και για το λόγο αυτό υπάρχουν ενίοτε και διαφορετικές οδηγίες.

Αναφερόμενη στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα μέτρα που αφορούν τους ανεμβολίαστους, είπε «ότι δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν, αλλά αυτό που προέχει σε περιόδους πανδημίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας».

Στη συνέχεια κι αναφερόμενη στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι «δε μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον ΣΥΡΙΖΑ» και αναφέρθηκε στις δηλώσεις Τσίπρα που έκανε λόγο για «εμπόριο ελπίδας όταν ήρθαν τα εμβόλια στην Ελλάδα» και στον κ. Πολάκη για τον οποίο είπε ότι είναι από τους αντιπροσώπους των αντιεμβολιαστών.

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει «πυρά» στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας. Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Αφού η κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες να πετάξουν τις μάσκες ενώ επελαύνει η μετάλλαξη «Δέλτα» σε όλο τον κόσμο, τώρα μπροστά στη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων προαναγγέλλει ότι δεν αποκλείεται η επαναφορά τους. Τα μπρος πίσω, τα μηνύματα εφησυχασμού, τα ψεύτικα success story και οι αντιφάσεις του κ. Μητσοτάκη καλλιεργούν κλίμα αμφισβήτησης στους πολίτες. Παίζουν στα ζάρια τόσο την υγειονομική θωράκιση των πολιτών όσο και την οικονομία και τον τουρισμό. Το μόνο που έχει μείνει στον κ. Μητσοτάκη, αφού τα έκανε μπάχαλο, είναι ο διχασμός και να ρίχνει το φταίξιμο στους πολίτες».

Σε νεότερη ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την στάση του, όπως αναφέρει, στην κατοχύρωση των εμβολίων ως δημόσιο αγαθό.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η κατοχύρωση των εμβολίων κατά της πανδημίας ως δημόσιο αγαθό συνεχίζει να αποτελεί άμεση ανάγκη. Επιπλέον, όμως, αποτελεί και άλλο ένα πεδίο ανευθυνότητας του κ. Μητσοτάκη. Στην Βουλή ο ίδιος μίλαγε ειρωνικά για "εμβολιοδεντρα", στην ευρωβουλή οι ευρωβουλευτές του καταψήφιζαν τις σχετικές προτάσεις και στις τηλεοράσεις οι μονίμως αδιάφοροι υπουργοί του έπαιζαν με τον πόνο του ελληνικού λαού λέγοντας “και τι να την κάνει την πατέντα των εμβολίων η ΕΕ; Κορνίζα;”. Σήμερα αποδεικνύεται από την ίδια τη ζωή ότι και στο θέμα του εμβολίου τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς. Αν υπάρχει η βούληση και το σχέδιο. Τίποτα από τα δύο δεν διαθέτει ο κ. Μητσοτάκης: ένας ανεύθυνος που επιλέγει τον διχασμό για να κρύψει την αποτυχία του».





