Life

“Άγριες Μέλισσες” - Δανάη Λουκάκη: η "Παγώνα" και οι βουτιές στα Κουφονήσια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε την ηθοποιό με το μαγιό της, να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές, μακριά απο το... "Διαφάνι".

Μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν της σειράς «Άγριες Μέλισσες», οι περισσότεροι ηθοποιοί και συντελεστές απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ανάμεσα σε αυτούς και η Δανάη Λουκάκη, η τηλεοπτική «Παγώνα» από το Διαφάνι. Η ηθοποιός επέλεξε τα Κουφονήσια για τις διακοπές της και από εκεί πόζαρε με ολόσωμο μαγιό, ανεβάζοντας τη φωτογραφία στο Instagram.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα

Self test για παιδιά 5 - 11 ετών τον Ιούλιο

Γλυκά Νερά: Βραβεύτηκαν οι αστυνομικοί που εξιχνίασαν τη δολοφονία της Καρολάιν (εικόνες)

Γαλατασαράι: “Πόρτα” στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” για τα PCR test