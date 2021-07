Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μετάλλαξη Δέλτα: Το 4ο κύμα “πολιορκεί” την Ελλάδα

Συναγερμός για την έκρηξη κρουσμάτων. Εφιαλτικές προβλέψεις για την πορεία της πανδημίας το καλοκαίρι. "Καμπανάκι" από τους ειδικούς.

Εφιαλτικές προβλέψεις για την πορεία της πανδημίας το καλοκαίρι κάνουν οι ειδικοί, που εκτιμούν ότι τα κρούσματα κορoνοϊού μπορεί να φθάσουν τις 20.000, εάν δεν αυξηθούν οι εμβολιασμοί.

«Η χώρα μας έφτασε στα 3.000 κρούσματα πολύ νωρίτερα από ότι περίμεναν οι επιστήμονες, η μετάλλαξη Δέλτα κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και εάν δεν εμβολιαστεί άμεσα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τότε οι εκτιμήσεις είναι ότι τον Αύγουστο μπορεί να φτάσουμε και τα 20.000 κρούσματα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.



«Ας μην έχουμε αυταπάτες ότι τα κρούσματα είναι 3.000 την ημέρα, είναι πολλά περισσότερα. Σύμφωνα με δικό μας μοντέλο, τα ενεργά κρούσματα είναι μεταξύ 70.000 και 100.000. Είναι τα κρούσματα που σωρευτικά νοσούν μέσα σε ένα 14ημερο περίπου» σημείωσε ακόμα ο κ. Τζανάκης.



Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μάσκα και τα μέτρα προστασίας όπου υπάρχει συνωστισμός, σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους. Από τη Παρασκευή σε όλους τους κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας πρόσβαση θα έχουν μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει, ενώ σε γηροκομείο και ιδρύματα ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός από τις 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου στις ιδιωτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων έχει εμβολιαστεί μόλις το 65% του προσωπικού και στις δημόσιες το 43%. Σε γηροκομείο στο Βόλο επιβεβαιώθηκαν χθες 8 κρούσματα. 4 ανεβολίαστοι εργαζόμενοι και 4 ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι συμπτωματικοί καθώς είχαν εμβολιαστεί.

Η Αριστοτελία Πελώνη έθεσε το δίλημμα «ή θα εμβολιαστούμε ή θα νοσήσουμε» και εξέφρασε την ελπίδα ότι, «μέχρι τέλος καλοκαιριού να έχουμε γύρω στο 70% ανοσία». «Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης να ξαναπάει σε lockdown», επανέλαβε και αναφερόμενη στον υποχρεωτικό εμβολιασμό είπε έκανε λόγο για «κλιμακωτή προσέγγιση».

Μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τη υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους, περίπου 45.000 πολίτες έκλεισαν ραντεβού για τον εμβολιασμό τους, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από 80.000 ραντεβού.

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται επίσης και στο υγειονομικό προσωπικό που θα πρέπει να έχει κάνει τη πρώτη δόση μέχρι τη 1η Σεπτέμβριου.

Παράλληλα, ανοίγει η συζήτηση για την επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και στους εκπαιδευτικούς, και αυτό ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς και προκειμένου να μην κλείσουν ξανά τα σχολεία. Τις επόμενες ημέρες θα ζητηθεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ο εθελοντικό εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας από 12 έως 15 ετών.

