Αθλητικά

Formpula 1: Poleman ο Φερστάπεν στην Βρετανία

Ο Μαξ Φερστάπεν πρώτευσε στον "παρθενικό" αγώνα σπριντ στην Formula 1

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής στον «παρθενικό» αγώνα σπριντ της Φόρμουλα Ένα, με αποτέλεσμα να πάρει την pole position για το αυριανό γκραν πρι της Βρετανίας και να αυξήσει το προβάδισμά του στην κατάταξη των οδηγών έναντι του Λιούις Χάμιλτον στους 33 βαθμούς.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull θα έχει δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον Βρετανό επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος στον αγώνα σπριντ, ο οποίος «χάρισε» τρεις βαθμούς στο νικητή, δύο βαθμούς στον δεύτερο και ένα βαθμό στον τρίτο.

Την πρώτη τριάδα στον αγώνα σπριντ, ο οποίος αντικατέστησε στο βρετανικό γκραν πρι τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά που συνήθως διεξάγονται το Σάββατο, συμπλήρωσε ο Βάλτερι Μπότας με την δεύτερη Mercedes.

Η κατάταξη των οδηγών στον σημερινό αγώνα σπριντ έκρινε τη θέση, από την οποία θα εκκινήσουν στον αγώνα της Κυριακής.