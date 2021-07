Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες 2020: Η τελετή έναρξης στο Τόκιο

Η παραδοσιακή παρέλαση 206 αθλητικών αντιπροσωπειών και τα τελευταία βήματα του λαμπαδηδρόμου, που θα μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα.

Με σημαιοφόρους τους Αννα Κορακάκη και Λευτέρη Πετρούνια άνοιξε η αυλαία η παρέλαση των αθλητών, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων.

Στην Τελετή Έναρξης στο στάδιο που συνήθως φιλοξενεί έως και 68.000 θεατές, βρίσκονται σχεδόν χίλιες προσωπικότητες, ανάμεσά τους ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν.

Είναι οι λίγοι προνομιούχοι που παρακολουθούν την παραδοσιακή παρέλαση 206 αθλητικών αντιπροσωπειών και τα τελευταία βήματα του λαμπαδηδρόμου, που θα μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία άρχισε το ταξίδι της στις 12 Μαρτίου 2020 από την Αρχαία Ολυμπία.

Από αυτήν την εβδομάδα ξεκινάει να διαγωνίζεται δυναμικά και η Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αποστολής έχει ήδη φτάσει στο Τόκιο, με τους Έλληνες αθλητές να είναι πανέτοιμοι για όλα. Οι υπόλοιποι θα αναχωρήσουν τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με το πότε αγωνίζονται.