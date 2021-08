Πολιτική

Μητσοτάκης για φωτιές: σχέδιο έκτακτης ανάγκης για 6 Περιφέρειες (βίντεο)

Πως θα δράσουν οι Αρχές. Έκκληση του Πρωθυπουργού στους πολίτες για υπακοή στις εντολές εκκένωσης. Τι είπε για την οργή των πυρόπληκτων και τις αποζημιώσεις.

«Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Μετά από 10 ημέρες καύσωνα καλούμαστε να διαχειριστούμε ταυτόχρονα δεκάδες πυρκαγιές. Τρεις από αυτές είναι τεραστίων διαστάσεων. Η προτεραιότητά μας είναι πάντα η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε ξεκινώντας το μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η νύχτα είναι απειλητική, λέγοντας χαρακτριστικά «τα δύσκολα είναι μπροστά μας».

Ακόμη, επεσήμανε ότι υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για 6 Περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική.

Στις 22.30, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, ξεκίνησε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.

Όλη η δήλωση Μητσοτάκη

Συμπολίτες μου,

Αντιμετωπίζουμε στην πατρίδα μας μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όπως, δυστυχώς συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες. Μετά από 10 ημέρες καύσωνα καλούμαστε να διαχειριστούμε ταυτόχρονα δεκάδες δασικές πυρκαγιές. Τρεις από αυτές, στην Αττική, στην Εύβοια και στην Ηλεία είναι τεραστίων διαστάσεων και έντασης.

Η προτεραιότητα μας είναι πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ακολουθεί η προφύλαξη των περιουσιών, του φυσικού περιβάλλοντος και των κρίσιμων υποδομών. Δυστυχώς, στις συνθήκες αυτές, η ταυτόχρονη επίτευξη όλων αυτών των στόχων είναι απλά ανέφικτη.

Ο κρατικός μηχανισμός και ειδικά οι γυναίκες και οι άνδρες της Πυροσβεστικής, έχουν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Οφείλουμε να τους δείξουμε έμπρακτα την ευγνωμοσύνη μας, αναγνωρίζοντας ότι μερικές φορές τους ζητάμε να κάνουν πράγματα που απλά ξεπερνούν τις δυνάμεις τους.

Δυστυχώς, τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας και η νύχτα που έρχεται είναι απειλητική. Αύριο περιμένουμε ισχυρούς Δυτικούς Ανέμους σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Μιλάμε για συνθήκες πρωτόγνωρες καθώς έχουν προηγηθεί πολλές μέρες έντονου καύσωνα, που έχει μετατρέψει ολόκληρη τη χώρα σε πυριτιδαποθήκη.

Με την Πολιτική Προστασία έχουμε καταστρώσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, τοποθετώντας 6 περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Σας ζητώ να περιορίσετε τις άσκοπες μετακινήσεις και να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Αν δοθεί εντολή εκκένωσης από κάποια περιοχή, σας παρακαλώ να συμμορφωθείτε. Τα σπίτια ξαναχτίζονται και τα δέντρα θα ξαναφυτρώσουν αλλά η ανθρώπινη ζωή δεν αναπληρώνεται.

Και σε αυτή την έκτακτη κατάσταση, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Κράτος, αυτοδιοίκηση, εθελοντές, πολίτες, όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Θα υπάρξει χρόνος και για κριτική και για αυτοκριτική. Αλλά όχι τώρα.

Στους συμπολίτες μας που είναι δικαιολογημένα θυμωμένοι, οργισμένοι, γιατί έχασαν τις περιουσίες τους θέλω να τους πω ότι η πολιτεία θα είναι δίπλα τους. Όπως ήταν δίπλα στους πολίτες που χτυπήθηκαν από τον «Ιανό» και από άλλες πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Οι περιουσίες θα αποκατασταθούν και οι γεωργοί μας θα αποζημιωθούν. Και φυσικά οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αμέσως αναδασωτέες, όπως, άλλωστε, επιβάλλει το Σύνταγμα.

Τέλος, έχουμε χρέος να θωρακίσουμε την πατρίδα μας απέναντι στην πραγματικότητα της Κλιματικής Αλλαγής. Δεν ψάχνω ούτε για άλλοθι ούτε για δικαιολογίες. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου στην οργάνωση του κράτους, αλλά αυτά δεν αρκούν όταν έχεις απέναντί σου ένα φυσικό φαινόμενο τέτοιας έκτασης. Τις τελευταίες μέρες δώσαμε μάχες που κερδίσαμε και άλλες που χάσαμε. Η πολιτεία θα προσπαθεί κάθε μέρα να γίνεται καλύτερη. Είναι ανάγκη και οι πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και ενωμένοι.