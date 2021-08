Οικονομία

Φωτιές - ΕΥΔΑΠ: Προβλήματα στην υδροδότηση

Συστάσεις στους κατοίκους να καταναλώνουν νερό με τη μέγιστη δυνατή σύνεση.

Σε μερική αποκατάσταση της υδροδότησης στη Βόρεια Αττική έχει προχωρήσει η ΕΥΔΑΠ, μετά από την άμεση κινητοποίηση των συνεργείων της Εταιρείας, την ώρα που μαίνονται η πύρινη κόλαση στην Αττική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείες, η υδροδότηση της πλειοψηφίας των βορείων προαστίων, με εξαίρεση τον Άγιο Στέφανο, το Πολυδένδρι καθώς και κάποιες περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, έχει αποκατασταθεί.

Δεδομένου ότι η υδροδότηση των παραπάνω περιοχών γίνεται έχοντας θέσει σε λειτουργία εφεδρικά συστήματα τροφοδότησης, η ΕΥΔΑΠ συνιστά στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών να καταναλώνουν νερό με τη μέγιστη δυνατή σύνεση.

«Τα συνεργεία της Εταιρείας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η όχληση των καταναλωτών και να αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση στο σύνολο των περιοχών της Αττικής»,επισημαίνει η ανακοίνωση

