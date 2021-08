Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Αλεπού “κόβει βόλτες” έξω από μπαρ στο Ωραιόκαστρο (βίντεο)

Ένας αναπάντεχος επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του έξω από το μπαρ με τους περαστικούς να μένουν έκπληκτοι.





Ένας αναπάντεχος επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του το βράδυ του Σαββάτου σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Περαστικοί είδαν μία μικρή αλεπού έξω από πολυσύχναστη καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Θεσσαλονίκης,

Το όμορφο ζώο όπως φαίνεται και στο βίντεο αναζητούσε τροφή. Έτσι λοιπόν έσπευσε να κάνει τη βόλτα της στο κέντρο του δήμου ψάχνοντας για φαγητό…

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τη μικρή αλεπού όπως τη «συνέλαβε» ο φακός του κ. Αριστείδη Ποτηριάδη.

Πηγή: politesoraiokastrou.gr

