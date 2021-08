Πολιτική

Φωτιές: Ο Μητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πυροσβεστικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχής η ενημέρωση του Πρωθυπουργού για πύρινα μέτωπα. Το Σάββατο επισκέφτηκε και την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι, καθώς εξακολουθούν πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας, με βασικό αυτό στην Εύβοια, όπου χωριά έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες.

Μέτωπα εντοπίζονται στην Ηλεία, στην Ανατολική Μάνη και τη Μεσσηνία, ενώ στην Αττική δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα παρά μόνο μικρές εστίες φωτιές, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να είναι σε διαρκή επιφυλακή.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, όπου συνομίλησε με τους χειριστές, τους μηχανικούς και τους συντηρητές των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair (CL-215 και CL-415).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε αναλυτικά από τους πιλότους που επέστρεφαν στην αεροπορική βάση μετά τις τελευταίες ρίψεις πριν τη δύση του ηλίου για τις δύσκολες επιχειρήσεις κατάσβεσης στα μεγάλα πύρινα μέτωπα, και από το τεχνικό προσωπικό για τις απαιτητικές διαδικασίες συντήρησης των αεροσκαφών και την κατάσταση των πτητικών μέσων.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τους χειριστές για τον αγώνα που δίνουν αδιάκοπα τις τελευταίες ημέρες με τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, κάνοντας ρίψεις νερού μέσα από τους καπνούς και σε πολύ κοντινή απόσταση από τις φλόγες, και τους μηχανικούς που φροντίζουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας για την πτητική ικανότητα των αεροσκαφών.