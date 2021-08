Αθλητικά

Rogers Cup: o Τσιτσιπάς στους “16” κόντρα σε Ολυμπιονίκη

Αργά το βράδυ ο Έλληνας τενίστας έμαθε τον αντίπαλο του, με τον οποίο θα διεκδικήσουν ένα για τα εισιτήρια της επόμενης φάσης στο τουρνουά.

Τον αντίπαλό του στους «16» του Rogers Cup έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο, Καρέν Χατσάνοφ, την Πέμπτη (12/8). Ο Νο 28 στην παγκόσμια κατάταξη και «ασημένιος» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο απέκλεισε με 7-6(7), 6-4 τον συμπατριώτη του Ασλάν Καράτσεφ, σε έναν αγώνα που είχε διάρκεια δύο ώρες και 12 λεπτά.

Αν και ο "Tsitsifast" έχει νικήσει και τις τρεις φορές που βρήκε στον δρόμο του τον Χατσάνοφ (από το 2017 και μετά), η αποστολή του κρίνεται δύσκολη, αφού ο Ρώσος διανύει περίοδο φόρμας.

Ο Έλληνας τενίστας καλείται να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και να πιάσει υψηλή απόδοση, αν θέλει να αποκλείσει στον δρόμο προς τα προημιτελικά, τον τενίστα που έφτασε στους «8» του Wimbledon και στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνω του Τόκιο.

Σε ό,τι αφορά τα άλλα αποτελέσματα του Τορόντο, εκτός διοργάνωσης έμεινε ο Γιάνικ Σίνερ, αφού ηττήθηκε με 6-3, 6-4 από τον Τζέιμς Ντάκγουορθ και αυτός είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ντανίλ Μεντβέντεφ. Αποκλείστηκε και ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ μετά το 7-5, 6-4 από τον Ντούσαν Λάγιοβιτς, που παίζει τώρα με τον φορμαρισμένο Κάσπερ Ρουντ.

Στο ύψος του στάθηκε ο Αντρέι Ρούμπλεφ, που νίκησε με 7-6(4), 6-3 τον Φάμπιο Φονίνι και παίζει με τον Τζον Ίσνερ (4-6, 6-3, 6-4 τον Κριστιάν Γκαρίν). Ο Κέι Νισικόρι, τέλος, απέσυρε τη συμμετοχή του και περνάει στον τρίτο γύρο με walkover ο Χούμπερτ Χούρκατς, που θα συναντήσει τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι (6-1, 6-1 τον Άλεξ Ντε Μινόρ).

