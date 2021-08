Πολιτική

Μαξίμου: αναδιάταξη δυνάμεων κι όχι ανασχηματισμός οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Η εσωτερική αναδιάταξη των δυνάμεων στο Μαξίμου ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στη δήλωση της Δευτέρας, υποστηρίζουν κυβερνητικέ πηγές.

Είναι εσωτερική αναδιάταξη δυνάμεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι ανασχηματισμός, καθώς δεν μπαίνει κάποιο νέο πρόσωπο στην κυβέρνηση, λένε κυβερνητικές πηγές για τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν πριν λίγη ώρα από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Η εμπειρία των τελευταίων κρίσεων (πανδημία, φωτιές κλπ) υπέδειξαν το μετασχηματισμό του μηχανισμού στο Μαξίμου, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιούργησαν αυτές οι κρίσεις.

Η εσωτερική αναδιάταξη των δυνάμεων στο Μαξίμου ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στη δήλωση της Δευτέρας («όλες τις κρίσεις τις ξεπεράσαμε με πείσμα και ενότητα. Αυτό θα γίνει και τώρα, με τολμηρές αποφάσεις που θα αλλάξουν πολλά»), στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης, και στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Ουσιαστικά πρόκειται για αλλαγές σε δυο φάσεις. Ο ανασχηματισμός θα γίνει, αλλά θα γίνει στην ώρα που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.

Δείτε εδώ τις αλλαγές που έγιναν με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:



