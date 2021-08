Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο κίνδυνος για τους νέους έχει υποτιμηθεί

Τι δείχνει μελέτη για τον κίνδυνο που διατρέχουν να προσβληθούν από τον ιό και να νοσήσουν.

Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για νόσηση, επιπλοκές και θάνατο από COVID-19. Έτσι οι πρώτες προσπάθειες εμβολιασμού επικεντρώθηκαν αρχικά σε αυτούς πριν επεκταθούν και σε νεαρότερες ομάδες.

Μια μελέτη από τον Καναδά, όμως, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine, υπογραμμίζει ότι νέοι άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από τον ιό SARS-CoV-2, που προκαλεί COVID-19, από ό,τι αναγνωρίζεται ως σήμερα.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σταυρούλα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.

Μελετήθηκαν τα αρχεία όλων των PCR τεστ και των διαγνώσεων για SARS-CoV-2 στην επαρχία Οντάριο του Καναδά μεταξύ Μαρτίου και Δεκεμβρίου 2020. Τα ποσοστά εμφάνισης COVID-19 αλλά και η συχνότητα των τεστ ήταν συνολικά υψηλότερα στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε στατιστικά μοντέλα για να αναλύσει τις διαφορές στα ποσοστά μόλυνσης ανά ηλικιακή ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη και τη συχνότητα των τεστ. Έτσι, ο κίνδυνος μόλυνσης βρέθηκε χαμηλότερος σε παιδιά κάτω των 10 ετών και σε ενήλικες άνω των 70 ετών, σε σύγκριση με το συνολικό πληθυσμό. Ήταν μάλιστα υψηλότερος σε εφήβους και νέους ενήλικες ηλικίας 20 έως 49 ετών, ιδιαίτερα σε άνδρες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι όταν κοιτάμε τους αριθμούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συχνά λησμονούμε ότι τα κρούσματα που αναγνωρίζονται, εξαρτώνται σαφώς από τον αριθμό των τεστ που πραγματοποιούνται. Και σίγουρα η συχνότητα των τεστ είναι διαφορετική μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Με άλλα λόγια, αυτό που βλέπουμε είναι η κορυφή μόνο ενός παγόβουνου, μεγάλο μέρος του οποίου αφορά και στους νεότερους ανθρώπους. Είναι λοιπόν εξαιρετικής σημασίας η μαζική προσέλευση όλων στην εμβολιαστική διαδικασία.

