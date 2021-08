Life

Άγριες Μέλισσες: Το νέο πρόσωπο που θα αναστατώσει τη ζωή της Ασημίνας στον τρίτο κύκλο

Ένας νέος χαρακτήρας µπαίνει στις «Άγριες Μέλισσες» και αναστατώνει αυτή τη φορά τη ζωή της Ασηµίνας.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος υποδύεται τον Πέτρο Ορφανίδη, έναν εκδότη από τη Λάρισα στο νέο κύκλο της σειράς "Άγριες Μέλισσες". Η Ασηµίνα θα αρχίσει να δουλεύει στην εφηµερίδα του και οι δυο τους θα αναπτύξουν µία ιδιαίτερη σχέση.

Το νέο πολιτικό σκηνικό που επικρατεί στην Ελλάδα του 1967 φέρνει καταιγισµό αλλαγών και εξελίξεων στον τρίτο κύκλο της σειράς.

Η ζωή της Ασηµίνας αναµένεται να αλλάξει ολοκληρωτικά και η ηρωίδα θα πρέπει να πάρει σηµαντικές αποφάσεις τόσο για να βοηθήσει τα αγαπηµένα της πρόσωπα που κινδυνεύουν όσο και για να προστατέψει µε όποιο τρόπο µπορεί τον µικρό Σέργιο.

Το πραξικόπηµα της 21ης Απριλίου βρίσκει την Ασηµίνα στο ?ιαφάνι µε την Ελένη και τη ?ρόσω προσπαθώντας να γυρίσουν σελίδα στη ζωή τους και να ζήσουν όσο πιο ήρεµα γίνεται.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

