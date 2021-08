Πολιτική

Γεωργιάδης: οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να πάνε πουθενά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι προφανές ότι πηγαίνουμε σε ένα δύσκολο χειμώνα, αλλά δεν έχουμε πρόθεση να πάμε σε lockdown, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Είναι προφανές ότι πηγαίνουμε σε ένα δύσκολο χειμώνα, γιατί δυστυχώς μια μικρή, άλλα όχι ασήμαντη μειοψηφία, των πολιτών έχει αποφασίσει να τινάξει το σύστημα υγείας της χωράς μας στον αέρα», τόνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Σημείωσε πάντως ότι «η οικονομία αντέχει, η κυβέρνηση έχει το θέμα της οικονομίας υπό έλεγχο». Με αφορμή το πλαίσιο που θα ανακοινωθεί αύριο ενόψει φθινόπωρου, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να ξανακάνει lockdown. Μάλιστα, χαρακτηριστικά ανέφερε πως δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει lockdown τουλάχιστον για τους εμβολιασμένους πολίτες.

Ο υπουργός τόνισε ότι δεν συζητείται καν η είσοδος τον χειμώνα για τους ανεμβολίαστους πολίτες σε χώρους διασκέδασης εστίασης και ψυχαγωγίας, λέγοντας χαρακτηριστικά, «δε θα μπορούν να πάνε πουθενά». Εξήγησε ότι δεν πρόκειται για τιμωρία των ανεμβολίαστων, αλλά είναι θέμα διαχείρισης του κινδύνου.

Ειδήσεις τώρα:

Φωτιά στα Βίλια: νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο

Χαρδαλιάς: Επέστρεψε στα καθήκοντά του μετά το ισχαιμικό επεισόδιο

Θεσσαλονίκη: έσφαξε την σύντροφο του μέσα στο διαμέρισμα τους