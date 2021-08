Υγεία - Περιβάλλον

ΗΠΑ – κορονοϊός: “έμφραγμα” από τις εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία

Ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ξεπέρασε τις 100.000, στον υψηλότερο αριθμό του τελευταίου οκταμήνου.

Ο αριθμός των ασθενών με την COVID-19 που έχουν εισαχθεί και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία των ΗΠΑ ξεπέρασε χθες Πέμπτη το όριο των 100.000, με άλλα λόγια έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ μηνών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, καθώς καταγράφεται αναζωπύρωση της πανδημίας, η οποία αποδίδεται στο Δέλτα, πιο μολυσματικό παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορονοϊού, και η πίεση στο σύστημα υγείας κλιμακώνεται ξανά.

Οι νοσηλείες ασθενών με την COVID-19 έχουν υπερδιπλασιαστεί τον τελευταίο μήνα. Την τελευταία εβδομάδα, κάθε ώρα που περνούσε εισάγονταν στα νοσοκομεία 500 ασθενείς με την COVID-19 κατά μέσον όρο, σύμφωνα με δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Ο αριθμός των ασθενών με την COVID-19 που νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία είχε φθάσει στην κορύφωσή του την 6η Ιανουαρίου, όταν ανερχόταν σε 132.051, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Καθώς η εκστρατεία ανοσοποίησης προχώραγε με ταχύ ρυθμό τους πρώτους μήνες του 2021, οι νοσηλευόμενοι μειώθηκαν σε 13.843 την 28η Ιουνίου, επίπεδο που είναι το χαμηλότερο μέχρι στιγμής φέτος.

Όμως οι εισαγωγές ασθενών με την COVID-19 στα νοσοκομεία αυξήθηκαν απότομα τον Ιούλιο, καθώς η παραλλαγή Δέλτα έγινε η κυρίαρχη. Ο αμερικανικός νότος είναι το επίκεντρο του τρέχοντος ξεσπάσματος· όμως οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξήθηκαν σε όλη τη χώρα.

Τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευομένων καταγράφει η Φλόριντα, ακολουθούμενη από το Τέξας και την Καλιφόρνια, κατά τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας.

Στην Αλαμπάμα, στη Φλόριντα και την Τζόρτζια, η πληρότητα των κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) έχει υπερβεί το 95%.

Το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα, το οποίο εξαπλώνεται με ταχύτητα μεταξύ των ανεμβολίαστων Αμερικανών, οδήγησε επίσης σε αριθμό-ρεκόρ εισαγωγών παιδιών στα νοσοκομεία. Επί του παρόντος, οι επιβεβαιωμένες και οι ύποπτες περιπτώσεις παιδιών που ασθενούν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία είναι περίπου 2.000, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Σε τρεις πολιτείες -Καλιφόρνια, Φλόριντα, Τέξας- αναλογεί το 32% των παιδιών που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία διότι έχει επιβεβαιωθεί ή θεωρείται πιθανό πως πάσχουν από την COVID-19.

Το 2,3% των ασθενών με την COVID-19 που βρίσκονται στα νοσοκομεία επί του παρόντος είναι ανήλικοι. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν μπορούν ακόμη να εμβολιαστούν.

Οι αρχές ελπίζουν ότι θα υπάρξει έγκριση εμβολίου για τα μικρότερα παιδιά μέσα στο φθινόπωρο - πιο συγκεκριμένα, αυτού των Pfizer/BioNTech.

Ο Δρ. Άνθονι Φάουτσι, κορυφαίος αμερικανός ειδικός για τις λοιμώδεις νόσους, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να θέσουν υπό έλεγχο την επιδημιολογική κατάσταση στις αρχές του 2022 αν ο εμβολιασμός επιταχυνθεί και διευρυνθεί.

Ως τώρα έχει λάβει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου για την COVID-19 περί το 61% του πληθυσμού των ΗΠΑ, κατά τα δεδομένα των CDC.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα η οποία έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του νέου κορονοϊού στην υφήλιο σε απόλυτα μεγέθη, με σχεδόν 635.000 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 38,55 εκατομμυρίων κρουσμάτων του SARS-CoV-2.

